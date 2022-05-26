VNL 2022 ne zaman? A Milli Voleybol Takımı'nın maçı ne zaman, saat kaçta? Voleybol maçı hangi kanalda? - Haberler

VNL 2022 ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı.A Milli Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Voleybol Miletler Ligi'nde mücadele ededceği kadro belli oldu. Peki, VNL 2022 ne zaman? A Milli Voleybol Takımı'nın maçı ne zaman, saat kaçta? Voleybol maçı hangi kanalda?

VNL 2022 NE ZAMAN?

A Milli Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen düzenlenecek Voleybol Miletler Ligi'nde mücadele edecek. Milliler, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara'da, ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia'da (Brezilya), üçüncü haftasında da Calgary'de (Kanada) parkeye çıkacak. 2022 FIVB VNL Finalleri ise, 13-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında yine Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre"Filenin Sultanları", Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran'da Ankara'da, ikinci haftasında 14-19 Haziran'da Brezilya'nın başkenti Brasilia'da, üçüncü haftasında da Kanada'nın Calgary kentinde mücadele edecek.

2022 FIVB Miletler Ligi Finalleri ise 13-17 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek.

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Kadın Takımı'nın geniş kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar.

Haberler.com - Gündem