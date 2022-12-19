Venezüella nasıl yazılır? TDK'ya göre Venezüela ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Venezüella' doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre Venezüella nasıl yazılır? Venezüella kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı? Venezüella kelimesi nasıl yazılıyor tüm detaylarıyla haberimizden ulaşabilirsiniz. Diğer bitişik yazılan kelimeleri de inceleyeceğiz. Detaylar yazımızda...

Yazım kuralları sorularında karşımıza çıkan ve yazılışı sürekli karıştırılabilen sözcüklerin başında "Venezüella" kelimesi geliyor. Venezüella kelimesi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır merak ediliyor. Sürekli karıştırılan Venezüela ve Venezüella kelimesi nasıl yazılır şimdi TDK'ya göre anlatalım. Venezüella nasıl yazılır? Venezüela ayrı mı yazılır yoksa Venezüella yan yana bitişik mi yazılır?

VENEZÜELLA NASIL YAZILIR?

Venezüela: Doğru

Venezüella: Yanlış