Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Vahap Akay hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Vahap Akay'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Vahap Akay kimdir? Hangi partinde? Vahap Akay kaç yaşında, nereli?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Vahap Akay hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Vahap Akay'ın hayatını araştırıyor. Peki, Vahap Akay kimdir? Hangi partinde? Vahap Akay kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

VAHAP AKAY KİMDİR?

1978 yılında Çerkezköy'de doğdu. İlkokulu Çerkezköy Cumhuriyet İlkokulun'da Ortaokulu Çerkezköy 75.yıl Okulun'da okudu. Lise eğitimini İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı.Ankara Bilkent Üniversitesi'nde iki yıl ingilizce eğitimi aldı. Bilgisayar Teknolojileri Büro Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Vahap Akay

Çerkezköy'de 60 yıla aşkın süredir esnaflık yapan ticaretle uğraşan aile şirketin de çalıştı. 2006 - 2011 yıllarında Kızılay Çerkezköy Şubesi'nde Başkan Yardımcısı Görevinde bulundu.

Vahap Akay, evli ve bir kız bir erkek olmak üzere iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.