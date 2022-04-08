UEFA Avrupa Ligi gecenin sonuçları, maçlar kaç kaç bitti? 7 Nisan Perşembe 2022 günü Avrupa ligi tüm maç sonuçları!
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UEFA Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu gece çeyrek final ilk maçları oynandı. Maçların sonuçları ise merak edildi. Peki 7 Nisan Perşembe 2022 Avrupa Ligi maçları kaç kaç bitti? Tüm maç sonuçları sizlerle...
Avrupa ligi günün maçlarının ardından tüm sonuçlar merak edildi. Peki maçlar kaç kaç bitmiştir? Golleri kimler attı? Yeni sonuçlar nasıl, rövanşta kim avantajlı? 7 Nisan UEFA Avrupa Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 7 Nisan Perşembe 2022 günü Avrupa ligi tüm maç sonuçları! Yarı finale hangi takımlar çıktı? Kimler yarı finale yükseldi? İşte detaylar...
UEFA AVRUPA LİGİ 7 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI VE SONUÇLARI
UEFA Avrupa Ligi 7 Nisan Perşembe tüm maç sonuçları aşağıdaki gibidir.
- Leipzig 1 - 1 Atalanta
- Eintracht Frankfurt 1 - 1 Barcelona
- West Ham 1 - 1 Olimpik Lyon
- Braga 1 - 0 Rangers
Maçların rövanşları 14 Nisan 2022 tarihinde oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
İşte Avrupa Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri:
Leipzig - Atalanta/ Braga - Rangers
West Ham - Lyon/ Frankfurt - Barcelona