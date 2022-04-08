UEFA Avrupa Ligi gecenin sonuçları, maçlar kaç kaç bitti? 7 Nisan Perşembe 2022 günü Avrupa ligi tüm maç sonuçları!

Avrupa ligi günün maçlarının ardından tüm sonuçlar merak edildi. Peki maçlar kaç kaç bitmiştir? Golleri kimler attı? Yeni sonuçlar nasıl, rövanşta kim avantajlı? 7 Nisan UEFA Avrupa Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 7 Nisan Perşembe 2022 günü Avrupa ligi tüm maç sonuçları! Yarı finale hangi takımlar çıktı? Kimler yarı finale yükseldi? İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ 7 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI VE SONUÇLARI

UEFA Avrupa Ligi 7 Nisan Perşembe tüm maç sonuçları aşağıdaki gibidir.

Leipzig 1 - 1 Atalanta

Eintracht Frankfurt 1 - 1 Barcelona

West Ham 1 - 1 Olimpik Lyon

Braga 1 - 0 Rangers

Maçların rövanşları 14 Nisan 2022 tarihinde oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

İşte Avrupa Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri:

Leipzig - Atalanta/ Braga - Rangers

West Ham - Lyon/ Frankfurt - Barcelona

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