Türkiye İsrail ile ticaret yapıyor mu? Türkiye - İsrail arasında ticaret var mı?

Daha önce İsrail'e 54 ürün grubunun ihracatını yasaklayan Türkiye, ikinci aşamaya geçerek ithalat ve ihracatı tüm ürünler için durdurdu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi. Türkiye İsrail ile ticaret yapıyor mu? Türkiye - İsrail arasında ticaret var mı?

TÜRKİYE İSRAİL İLE TİCARET YAPIYOR MU?

Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi.