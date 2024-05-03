Türkiye İsrail ile ticaret yapıyor mu? Türkiye - İsrail arasında ticaret var mı?
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken, Türkiye'den ses getirecek yeni bir hamle geldi. Peki, Türkiye İsrail ile ticaret yapıyor mu? Türkiye - İsrail arasında ticaret var mı?
Daha önce İsrail'e 54 ürün grubunun ihracatını yasaklayan Türkiye, ikinci aşamaya geçerek ithalat ve ihracatı tüm ürünler için durdurdu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi. Türkiye İsrail ile ticaret yapıyor mu? Türkiye - İsrail arasında ticaret var mı?
TÜRKİYE İSRAİL İLE TİCARET YAPIYOR MU?
Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan, Türkiye'nin, İsrail ile ticaret konusunda aldığı kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İsrail'in, Filistin'e yönelik uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı saldırıları neticesinde, bugüne kadar 15 bini çocuk, 35 binden fazla Filistinli sivilin hayatını kaybettiği, yaklaşık 78 bin Filistin vatandaşın yaralandığı anımsatılan açıklamada, Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için en üst düzeyde girişimlerde bulunduğu, diplomasinin tüm araçlarını kullandığı belirtildi.