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İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi

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Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın Refah'taki saldırıların durdurulması talebi aleyhinde sözlü savunma yapan İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Tamar Kaplan Tourgeman'ın "İsrail kendini savunuyor" demesi üzerine devreye giren bir katılımcı, "Yalancılar" diye bağırdı.

İsrail, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın Refah'taki saldırıların durdurulması talebi aleyhinde sözlü savunma yaptı. Bir yetkilinin binlerce masum sivilin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili "İsrail kendini savunuyor" demesi üzerine araya giren katılımcılardan biri "Yalancılar" diyerek çıkıştı.

YARDIM GEÇİŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYORLARMIŞ

İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Tamar Kaplan Tourgeman, ülkesinin Refah'a tıbbi gereçler ve gıda geçişini engellemediğini savundu. Uluslararası kuruluşların beyanlarının aksine İsrail'in Gazze'ye yardım geçişini kolaylaştırdığını iddia eden İsrailli hukukçu, havadan bırakılan yardımlar ile Güney Kıbrıs deniz koridoru gibi uygulamaların İsrail'in yardım ulaştırılmasında işbirliği yaptığının kanıtları olduğunu söyledi. İsrail'in Gazze'de sivilleri korumak için olağanüstü tedbirler aldığını savunan Tourgeman, "Sivillerin uyarılması, insani yardımlara ilişkin bilgi sağlanması ve mesajlar ile broşürler yardımıyla tahliye rotalarının bildirilmesi bunlar arasında yer almaktadır" açıklamasını yaptı.

İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ve bu hakkın elinden alınmasının düşünülemez olduğunu savunan İsrailli yetkili, yargıçlara seslenerek, "İsrailli rehineler acımasız bir şekilde Refah'ta esir tutulurken, İsrail'in onları kurtaramayacağı iddia edilebilir mi? Hamas, Gazze'yi ayrım gözetmeyen saldırıları için bir saldırı merkezi olarak kullanmaya devam ederken İsrail'in bunlar aleyhinde kendisini savunamayacağı gerçekten iddia edilebilir mi?" diye sordu.

"YALANCILAR" DİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Tourgeman'ın İsrail'in sözlü savunmasını tamamladığı sırada mahkemedeki katılımcılardan biri "Yalancılar" diye bağırarak İsrail heyetini protesto etti. Katılımcılardan birinin "yalancılar" diye bağırdığı sırada canlı olarak yayınlanan anlar yarıda kesilerek mahkemenin logosu ekrana yansıtıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Adalet Bakanlığı Güney Afrika İsrail Refah Savaş ve Çatışma Hukuk Dünya Güncel Haberler

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