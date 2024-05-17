Kripto paradan vergi alınıyor mu? Kripto para vergisi var mı, yeni düzenlemede olacak mı?

Kripto paradan vergi alınıyor mu? Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi, kripto varlıklara ilişkin ilk yasal düzenleme olma özelliğini taşıyor. Peki, Kripto paradan vergi alınacak mı, coin vergisi var mı? Detaylar haberimizde...

KRİPTO PARADAN VERGİ ALINACAK MI?

Düzenlemeyle vergilendirme getirilmiyor. Her yıl hizmet bedeli olarak platformların bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde biri SPK, yüzde biri de TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın mayıs ayı sonuna kadar ödenip gelir kaydedilecek.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ İLE NELERİ İÇERİYOR?

Kripto paralara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, bu alandaki dünya uygulamalarının incelenmesinin ardından hazırlandı. Üzerinde uzun süredir çalışılan teklif, kripto varlıklara, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin hükümlerin yanı sıra müşterilerin risklere karşı korunmasına yönelik düzenlemeler içeriyor. İşte kripto varlıklara ilişkin kanun teklifiyle ilgili merak edilen 10 soru ve yanıtları

Kripto varlıklarla ilgili yasal altyapı hangi kanunda oluşturulacak?

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alacak. Teklifle, bu kanuna kripto varlıklara ilişkin tanımlar eklenecek.

Kanun teklifi, 30 Mayıs Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Komisyon sürecinin ardından teklif, TBMM Genel Kurulunda ele alınacak. Genel Kurulda kabul edilmesi halinde teklif kanunlaşacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.