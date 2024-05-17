Kanada bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne 2024?
Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 yılındaki ilk turnuvası Voleybol Milletler Ligi başladı. Turnuva hakkında tüm detaylar araştırıldı. Peki, Kanada bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne?
Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde verdi. Turnuva tüm yönleriyle araştırılırken Kanada bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne merak edildi.
Kanada BAYAN VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU
Van Ryk
Savard
Murmann
Beyaz
Van Buskirk
Ogomlar
Fırıncı
Mitroviç
Brie
Johnson
Yusuf
Jost
Maglio
MB
Shannon Kazananı KOÇ