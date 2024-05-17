Kripto paralara el konulabiliyor mu? İşte yeni kripto para düzenlemesi

Kripto paralara el konulabiliyor mu? Yeni kripto para düzenlemesi ile kripto para ticareti ve ihracı gibi birçok konu yasal zemine oturtulacak. Peki, Kripto paralara el konulabiliyor mu? Detaylar...

KRİPTO PARALA EL KONULABİLİR Mİ?

Müşterilerin nakit ve kripto varlıkları, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının borçları nedeniyle, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mal varlığı ise müşterilerin borçları nedeniyle kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

Müşterilere ait nakit ve kripto varlıklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek. Müşterilere ait nakit ve kripto varlıklara adli makamlarca el konulması halinde, el konulan varlıkların Kurulca yetkilendirilmiş saklama hizmeti sağlayan kuruluşlar nezdinde oluşturulan cüzdanlarda muhafazası için gerekli tüm işlemler adli makamlarca tesis edilecek.