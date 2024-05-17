19 Mayıs'ta dershaneler tatil mi?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş da bugünün resmi tatil oldup olmadığını ve okulların akıbetini merak ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta dershaneler tatil mi?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki, 19 Mayıs'ta dershaneler tatil mi?
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi bayram olarak kutlanıyor.
Resmi kurumlar ve okullar 19 Mayıs'ta kapalı oluyor.
19 MAYIS'TA DERSHANELER TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olmasından dolayı 19 Mayıs pazar günü dershaneler ve kurslar tatil olacak.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı