19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki, 19 Mayıs'ta dershaneler tatil mi?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi bayram olarak kutlanıyor.

Resmi kurumlar ve okullar 19 Mayıs'ta kapalı oluyor.

19 MAYIS'TA DERSHANELER TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olmasından dolayı 19 Mayıs pazar günü dershaneler ve kurslar tatil olacak.

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı