TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇINDAN KARELER | Türkiye- Çekya maçı kaç kaç bitti? Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi kim?
Türkiye ve Çekya arasında gerçekleşen futbol maçının sonuçları merak ediliyor. Maçın sonucunun yanı sıra Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi de futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın detayları ve son 16 turdaki rakip bilgisi haberimizde.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Türkiye- Çekya maçı kaç kaç bitti? Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi kim?