Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği İçin Bisiklet Yolculuğu

Türkiye- Azerbaycan kardeşliği adına Balıkesir Susurluk'tan Azerbaycan'a bisiklet sürmek için yola çıkan Fahrettin Şener, Ardahan'ın Posof ilçesinden geçti.

Türkiye - Azerbaycan kardeşliğine dikkat çekmek için bisikletiyle yola çıkan Fahrettin Şener, güzergah boyunca çektiği videolarla seyahatini bir seyyah gözüyle takipçilerine aktarıyor. Yol hikayeleri ile gezisini tamamlayan Şener, geçtiği her bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini de tanıtmaya gayret ediyor. - ARDAHAN