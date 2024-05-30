İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

İnci Taneleri dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

İnci Taneleri SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem kızına kavuşacak mı?

Piraye, Azem'in karısını öldüren bir katil olduğunu öğrenir ve Azem ile yüzleşir. Azem, gerçekleri öğrenen Piraye karşısında yalan söylediği için mahçup olur. Dilber, Zahir'in kendisine yaptıklarına daha fazla dayanamaz ve onu öldürmeyi kafasına koyar. Cihan ve Nehir annelerinin mezarını ziyaret etmeye gider. Mezarlıkta kızını gören Azem'in gözleri dolar. Peki, Azem kızına kavuşacak mı?

İnci Taneleri 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.