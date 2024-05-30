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30 Mayıs Perşembe yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

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30 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası vatandaşlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere '30 Mayıs'ta okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbaharın ortasında bile yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor. Ancak 30 Mayıs günü okulların tatil olacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

30 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası vatandaşlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere '30 Mayıs'ta okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbaharın ortasında bile yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası 30 Mayıs okullar tatil mi? yarın okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı.

30 Mayıs HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İç Anadolu'nun Kuzeyi ve Doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

31.05.2024 Cuma Günü öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Niğde, Sivas, Çankırı, Çorum, Amasya ve Yozgat çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi, Tokat'ın batısı, Ankara'nın (Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül, Beypazarı, Çubuk, Akyurt ve Kalecik) ve Kırıkkale'nin kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

31.05.2024 12.00-31.05.2024 20.00

Batı ve Orta Karadeniz'in İç kesimleri ile İç Anadolu'nun Kuzeyinde Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; 30.05.2024 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

30.05.2024 11.00-30.05.2024 20.00


30 Mayıs OKULLAR TATİL Mİ?

30 Mayısgünü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İstanbul Türkiye Ankara İzmir Tatil Orta Hava Durumu Gündem Eğitim Yaşam Haberler

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