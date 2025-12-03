Haberler

TOKİ'den 47 ilde yüzlerce arsa satışı! Seçenekler oldukça cazip

Güncelleme:
TOKİ, 47 ilde toplam 340 arsayı 11–12 Aralık'ta açık artırmayla satışa çıkarıyor. Alıcılara yüzde 25 peşinatla 24 ay taksit imkânı sunulurken, peşin ödemede yüzde 20 indirim uygulanacak. Teminat tutarları arsanın değerine göre 20 bin TL'den 30 milyon TL'ye kadar değişiyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 47 ilde bulunan 340 adet arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.

ALICILAR İÇİN CAZİP SEÇENEKLER VAR

11–12 Aralık'ta yapılacak müzayedede alıcılara yüzde 25 peşinatla 24 ay vade seçeneği sunulacak. Peşin ödemeyi tercih edenler ise yüzde 20 indirimden yararlanabilecek. Müzayede, iki gün boyunca İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek. Salona gelemeyenler, çevrim içi teklif vererek açık artırmaya katılabilecek.

HANGİ İLLERDE SATIŞ VAR?

TOKİ'nin satış listesindeki iller şöyle: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.

ÖDEME PLANI

  • Yüzde 25 peşinat
  • 24 ay vade
  • Peşin ödeyene yüzde 20 indirim

TEMİNAT BEDELLERİ NE KADAR?

Açık artırmaya katılacak kişilerin, almak istedikleri arsanın muhammen bedeline göre teminat yatırması gerekiyor:

  • 400 bin TL'ye kadar: 20 bin TL
  • 400 bin 1 TL – 1 milyon TL arası: 50 bin TL
  • 1 milyon 1 TL – 2 milyon TL arası: 100 bin TL
  • 2 milyon 1 TL– 4 milyon TL arası: 250 bin TL
  • 4 milyon 1 TL – 8 milyon TL arası: 500 bin TL
  • 8 milyon 1 TL– 14 milyon TL arası: 750 bin TL
  • 14 milyon 1 TL– 32 milyon TL arası: 1 milyon 500 bin TL
  • 32 milyon 1 TL– 63 milyon TL arası: 3 milyon TL
  • 63 milyon 1 TL– 129 milyon TL arası: 6 milyon TL
  • 129 milyon 1 TL– 322 milyon TL arası: 15 milyon TL
  • 322 milyon 1 TL ve üzeri: 30 milyon TL

ONLİNE KATILACAKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Şartname mavi kalemle doldurulmalı ve her sayfa imzalanmalı
  • "Okudum, anladım" ifadesi bulunmalı
  • Şirket adına katılımda her sayfada kaşe ve yetkili imzası olmalı
  • Belgeler tek dosya hâlinde taranarak gönderilmeli
  • Teminat dekontunda katılımcı adı-soyadı yazmalı

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

  • 11–12 Aralık 2025
  • Başlangıç saati: 10.30

FİZİKİ ADRESLER

  • İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu – Küçükçekmece
  • Ankara: İlbank Sosyal Tesisleri – Macunköy / Yenimahalle
