TOKİ'den 47 ilde yüzlerce arsa satışı! Seçenekler oldukça cazip

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 47 ilde bulunan 340 adet arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.

ALICILAR İÇİN CAZİP SEÇENEKLER VAR

11–12 Aralık'ta yapılacak müzayedede alıcılara yüzde 25 peşinatla 24 ay vade seçeneği sunulacak. Peşin ödemeyi tercih edenler ise yüzde 20 indirimden yararlanabilecek. Müzayede, iki gün boyunca İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek. Salona gelemeyenler, çevrim içi teklif vererek açık artırmaya katılabilecek.

HANGİ İLLERDE SATIŞ VAR?

TOKİ'nin satış listesindeki iller şöyle: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.

ÖDEME PLANI

Yüzde 25 peşinat

24 ay vade

Peşin ödeyene yüzde 20 indirim

TEMİNAT BEDELLERİ NE KADAR?

Açık artırmaya katılacak kişilerin, almak istedikleri arsanın muhammen bedeline göre teminat yatırması gerekiyor:

400 bin TL'ye kadar: 20 bin TL

400 bin 1 TL – 1 milyon TL arası: 50 bin TL

1 milyon 1 TL – 2 milyon TL arası: 100 bin TL

2 milyon 1 TL– 4 milyon TL arası: 250 bin TL

4 milyon 1 TL – 8 milyon TL arası: 500 bin TL

8 milyon 1 TL– 14 milyon TL arası: 750 bin TL

14 milyon 1 TL– 32 milyon TL arası: 1 milyon 500 bin TL

32 milyon 1 TL– 63 milyon TL arası: 3 milyon TL

63 milyon 1 TL– 129 milyon TL arası: 6 milyon TL

129 milyon 1 TL– 322 milyon TL arası: 15 milyon TL

322 milyon 1 TL ve üzeri: 30 milyon TL

ONLİNE KATILACAKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

Şartname mavi kalemle doldurulmalı ve her sayfa imzalanmalı

"Okudum, anladım" ifadesi bulunmalı

Şirket adına katılımda her sayfada kaşe ve yetkili imzası olmalı

Belgeler tek dosya hâlinde taranarak gönderilmeli

Teminat dekontunda katılımcı adı-soyadı yazmalı

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

11–12 Aralık 2025

Başlangıç saati: 10.30

FİZİKİ ADRESLER