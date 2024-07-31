Tarım Kredi Market Kataloğu 1-9 Ağustos: Tarım Kredi Market ürünlerinde indirim var mı?

Uygun fiyatlı Tarım Kredi Marketleri vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. 1-9 Ağustos Tarım Kredi Market Kataloğu gündeme gelirken tereyağ, peynir, bakliyat, çay ve pek çok üründe indirim var mı sorusuna yanıt aranıyor. Tereyağ, peynir, bakliyat, çay ve pek çok üründe indirim var mı? 1-9 Ağustos Tarım Kredi Market Kataloğu!

1-9 AĞUSTOS TARIM KREDİ MARKET KATALOĞU