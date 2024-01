SURVİVOR KİM ELENDİ: 18 Ocak Perşembe Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi?

1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'ten ilk fragman yayınlandı. Acun Ilıcalı'nın "SMS yok. Her koyun kendi bacağından asılacak" dediği fragmanda yaşananlar dikkatleri çekti. 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstlenecek. Peki, 18 Ocak Perşembe Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi?

SURVİVOR KİM ELENDİ 18 OCAK PERŞEMBE

Eleme düellosunda yarışacak 4 yarışmacı adadan gitmemek için mücadele ettiler. Parkurun galibi adada kalmaya devam ederken elenen ise yarışmaya veda etti. Survivor'da elenen isim SEDA oldu.

SURVİVOR 2024 HANGİ GÜNLER?

Survivor All Star 2024, 1 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geldi. "Survivor 2024 All Star," heyecan dolu maceralarıyla pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları ekrana geliyor. Survivor All Star 2024 pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00'de izleyicisi ile Tv8 ekranlarında buluşuyor.