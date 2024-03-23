Süper Kupa ne zaman oynanacak? Sorusu, bir süredir gündemde yer almakta olan olaylar nedeniyle futbolseverler tarafından araştırma konusu oluyor ve merak ediliyordu. TFF'den yapılan açıklamalada merak edilmekte olan sorular yanıt buldu. Fenerbahçe, Süper Kupa karşılaşmasının tarihinin değiştirilmesi için TFF'ye resmen başvuruda bulunmuştu. Peki, Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı!

SÜPER KUPA NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF'den yapılan açıklamalada, '2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.' ifadeleri yer aldı.