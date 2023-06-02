Şırnak kaç milletvekili çıkarıyor? Şırnak milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Şırnak AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Şırnak kaç milletvekili çıkarıyor? Şırnak milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Şırnak milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

ŞIRNAK KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Şırnak'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Şırnak ilinden 3 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

ŞIRNAK MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

Yeşil Sol Parti Milletvekili:

Nevroz Uysal Aslan

Mehmet Zeki İrmez

AK Parti Milletvekili:

Arslan Tatar