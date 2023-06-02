Şırnak kaç milletvekili çıkarıyor? Şırnak milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Şırnak AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Şırnak milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Şırnak milletvekilleri kimler? Şırnak seçim sonuçları nedir? Şırnak kaç milletvekili çıkarıyor? Şırnak milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Şırnak kaç milletvekili çıkarıyor? Şırnak milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Şırnak milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
ŞIRNAK KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Şırnak'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Şırnak ilinden 3 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
ŞIRNAK MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
Yeşil Sol Parti Milletvekili:
Nevroz Uysal Aslan
Mehmet Zeki İrmez
AK Parti Milletvekili:
Arslan Tatar