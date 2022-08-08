Haber : Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? Sevda Türküsev hayatı ve biyografisi ne? - Haberler

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Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? Sevda Türküsev hayatı ve biyografisi ne?

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Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? Sevda Türküsev hayatı ve biyografisi ne?

Sevda Türküsev, katıldığı televizyon programlarındaki tartışmalarla gündemde yer alıyor. Türküsev, Boşnak bir ailenin çocuğudur ve genç yaşta tekstil sektöründe çalışma hayatına başladı. Peki, Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? Sevda Türküsev hayatı ve biyografisi nedir?

Türküsev, 2004 - 2008 yılları arasında yurtdışında bir tekstil fabrikasında genel müdür olarak görev yaptı. Bir oğlu bulunan Türküsev, dört kitap kaleme aldı. Sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alan Sevda Türküsev, aynı zamanda çeşitli konferanslar da veriyor. Peki, Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? Sevda Türküsev hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEVDA TÜRKÜSEV KİMDİR?

Türküsev, 10 Haziran'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Saray Bosna muhacirlerinden Boşnak bir ailenin üçüncü kızıdır. 18 yaşında tekstil sektöründe dizaynır olarak çalışmaya başlamış ve sonra sırasıyla üretim, planlama ve diğer bölümlerde görev yapmıştır. Türkiye'de büyük şirketlerde genel müdürlük yapmıştır. En son 2004-2008 yıllarında yurt dışında büyük bir entegre tekstil fabrikasının genel müdürlüğünü yaptı.

Sevda Türküsev, 19 yaşında evlendi ve bu evlikten bir erkek çocuğu oldu. Sosyal sorumluluk ve değerler eğitimi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. "Kişisel Gelişim Başarı Motivasyon Liderlik" konulu paneller konferanslar veriyor. Hala yaşam koçluğu, kişisel gelişim profesyonelliği, kurumsal ve bireysel danışmanlık hizmetleri veriyor.

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Yorumlar (26)

Yorumcu:

Hanımefendiyi eleştiren, özellikle tahsili hakkında alay eden varlıklar kendileri Harvard gibi seçkin üniversitelerden mezun oldukları ve saygıdeğer şirketlerde çalıştıkları için yargılanmakta haklılar. Ancak diğer şahıslar Sevda hanımın konuşmalarını ya dinlememiş ya da taraflı bir şekilde dinlemiştir. Hanımefendi her türlü görüşe saygılı biri. Sadece kendi değer yargılarına saygısızlık yapıldığı zaman tepkisini ortaya koyuyor.

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Serap atali:

Sizi keyifle gururla adaletli örf v adetlerimizi kişisel hukuken koruyarak yapmış olduğunuz akilci düşüncelerinizle gelecek gençliğe kalıcı örnek davranisinizdan dolayı kutluyorum sizlerden çoğalmasını diliyorum başarılar ekibimize d sevgiler daim olun

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Uykucu:

Belli bir kesime yaranma peşinde,objektif değil,ayrıca çok itici bir tip.onu görünce kanalı değiştiriyorum.çok ukela.

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