Serkan Özcan kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi!

Serkan Özcan NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu.

SERKAN ÖZCAN KİMDİR?

1977 yılında Konya'da dünyaya gelen Serkan Özcan, 1999 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. Eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde, University of Illinois at Urbana-Champaign'de finans alanında yüksek lisans yaparak devam etmiştir.

Serkan Özcan, 1999-2006 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda uzman olarak görev aldı. Sonrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) başkan danışmanı olarak çalışarak, ulusal ve uluslararası finansal gelişmeleri takip etti ve Türk finansal sistemi üzerindeki etkilerini analiz etti.

2010-2012 döneminde Vakıflar Bankası'nda başekonomist olarak görev yaptı ve aynı zamanda Vakıf Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği de üstlendi. Ardından, 2012-2015 yılları arasında Odea Bank A.Ş.'de ekonomik araştırmalar ve stratejik planlamadan sorumlu genel başkan yardımcılığı pozisyonunu yürüttü.

2015 yılından itibaren Turkey Macro View (TMV) Consulting'in kurucu yöneticisi olarak kariyerine devam eden Özcan, Türkiye'de ve uluslararası alanda pek çok ekonomi ve finans konferansında konuşmacı olarak yer aldı. Ayrıca, çeşitli dergilerde makaleler ve yazılar yazdı.

Serkan Özcan, Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nin sözcüsü olarak siyasete adım attı. 5 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak atandığını duyurdu.