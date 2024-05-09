Sendikalı öğretmen ne demek, kimler sendikalı öğretmendir?
Öğretmenlere yönelik artan şiddete tepki göstermek için bazı öğretmenler yarın iş bırakacak. Okulların yarın tatil olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri açıklama yaptı. İddialar yalanlanırken yarın okulların açık olacağı vurgulandı. Peki, Sendikalı öğretmen ne demek, kimler sendikalı öğretmendir?
İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto ediliyor. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yarın ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Pek çok sendikadan yapılan çağrılara göre, yarın kapsamlı bir katılım olacağı öngörülüyor. Sendikalı öğretmen ne demek, kimler sendikalı öğretmendir?
10 MAYIS NEDEN GREV VAR?
Sosyal medyada "Okullar yarın tatil" iddiasına ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İddiaları yalanlayan MEB, eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladı. Sendikaya bağlı öğretmenler, Oktugan'ın öldürülmesine karşı tepki göstermek amaçlı bugün ilk derse girmedi. Ancak yarın tüm gün derslere girmeme kararı aldı.
BAKAN TEKİN SENDİKA BAŞKANLARIYLA BULUŞTU
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimcilere yönelik şiddet olaylarına ilişkin dört eğitim sendikasıyla bir araya geldi. Görüşmenin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Birlikte sürece sahip çıktığımızı gösteren bir basın açıklaması yapmak üzere iki sendika başkanı arkadaşımız bizimle beraber bu sürece sahip çıkmak konusunda yanımızda oldular. Her iki sendikaya da teşekkür ediyorum." dedi. Tekin, Eyüpsultan'da gerçekleşen elim hadisede hayatını kaybeden eğitimci İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı ve sabır diledi.
ÖĞRETMENE ŞİDDETE AĞIR CEZALAR GELİYOR
Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu sürecinde eğitim çalışanlarına ve öğretmenlere şiddetle ilgili yasal düzenleme hazırlıklarına ilişkin de bilgi verdi. Tekin, "Hazırladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu içinde öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddet içeren fiillerle ilgili olarak hükümlere taslakta yer verdik. Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini teklif ettik. Bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini talep ettik. Bu fiillerin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlerin tutuksuz yargılanmasının yolunun kapatılmasını talep ettik. Bir de kanun metninde özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının da görevleri sebebiyle kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayımlarını teklif ettik. Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerimizin de siyasi parti ayırt etmeksizin bu sürece sahip çıkacağından eminim." dedi.
"81 İLDE İŞ BIRAKACAĞIZ"
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Bakan Yusuf Tekin'in davetini önemsediklerini, söz konusu eğitim çalışanlarının canı olduğunda hiçbir ayrılık gözetmeden bu konuda ortak hareket etmeyi son derece önemli bulduklarını belirtti. Toplantının ardından TBMM önünde eğitimde şiddete ilişkin basın açıklaması yapacaklarını hatırlatan Yalçın, ayrıca yarın 81 ilde iş bırakacaklarını ifade etti.
Okul olarak ayrı ayrı hangi okullarda grev olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.
SENDİKALI ÖĞRETMEN NE DEMEK?
Sendikaya üye olan öğretmenler sendikalı öğretmen olarak tanımlanır. İşte Eğitim sendikaları:
TÜRK EĞİTİM-SEN
Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Talat Paşa Bulvarı No:160 Cebeci/ANKARA Tel: 4240960
Faks: 4240968 TÜRKİYE KAMU-SEN
EĞİTİM-SEN
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Cinnah Cad. Willy Brandt Sok No: 13 Çankaya/ANKARA Tel: 03124390115
Faks: 03124390118 KESK
EĞİTİM-BİR-SEN
Eğitimciler Birliği Sendikası Zübeyde Hanım Mh Sebze Bahçeleri Cd No:86 Kat:14-15-16 Altındağ/ANKARA Tel: 2312306
Faks: 2306528 MEMUR-SEN
TEM-SEN
Tüm Eğitimciler ve Eğtim Müfettişleri Sendikası Meşrutiyet Cad. Hatay Sk. 5/8 Kızılay/ANKARA Tel: 417 8518
Faks: 4178225 BAĞIMSIZ
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN
Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası GMK Bulvarı No:47/21 Maltepe/Çankaya/ANKARA Tel: 03122290822
Faks: 03122290823 BAĞIMSIZ
ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI
Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası Kızılay Mah İzmir 2 Cad. Turtes İş Merk. No:34 Kat:34 Çankaya/ANKARA Tel: 03122325535 05594401237
Faks: 03122324441 BASK
ATASEN
Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Tuna Cad. Halk Sokak No:16/12 Kızılay Çankaya/ANKARA Tel: 4355250
Faks: 4352056 BAĞIMSIZ
EĞİTİM-İŞ
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Ziya Gökalp Cad. Ataç 2 Sok. No:43/4 Kızılay/ANKARA Tel: 4341206
Faks: 4341701 BİRLEŞİK KAMU-İŞ
TEÇ-SEN
Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Kültür Mah.Mediha Eldem Sk No:71/9 Çankaya/ANKARA Tel: 4255556
Faks: 4255053 KAMU BİRLİĞİ
EĞİTİM HAK-SEN
Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası Kültür Mah Yüksel Cd No:28/9 Çankaya/ANKARA Tel: 2312231
Faks: - HAK-SEN
AND-SEN
Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası Sağlık Sk.No:35/1 B Kızılay/ANKARA Tel: 05362577768
Faks: - BAĞIMSIZ
TÜM EĞİTİM-BİR-SEN
Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası Şirinevler Mah 331/1 Sk No:2 Kat:2 Nazilli/AYDIN Tel: -
Faks: - BAĞIMSIZ
BEÇ-SEN
Bağımsız Eğitim,Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Sağlık 1 Sokak No:35/1 Kızılay/ANKARA Tel: 4173361 - 4173363
Faks: - BAĞIMSIZ
DES
Demokrat Eğitimciler Sendikası Kızılay Mah. Menekşe Sok. No:8-A PK:16 Çankaya/ANKARA Tel: 0 505 4013880
Faks: - BAĞIMSIZ
BİRLİK EĞİTİM SEN
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası Çarşı Mh Kahramanmaraş Cd No:61/10 TRABZON Tel: 0 462 3260635
Faks: - TÜM MEMUR-SEN
BİLGEÇ
Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası Tepeköy Mah Marmara Cad No:11/13 İzmit/KOCAELİ Tel: 0 549 5394141
Faks: 0262 3215555 BAĞIMSIZ
EĞİTİM SÖZ-SEN
Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası Altınoluk Mah İstiklal Cad.No:27/2 Edremit/BALIKESİR Tel: 5057682712
Faks: - BAĞIMSIZ
DEMOKRATİK EĞİTİM-SEN
Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası Etiler Mh.Toros Sk.No:5/15 Sıhhiye/ANKARA Tel: -
Faks: - BAĞIMSIZ
METESEN
Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası 53.Sokak No:14/2 Beştepeler Yenimahalle/ANKARA Tel: 03122155353
Faks: - BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN
Bağımsız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası Kızılbey Sk 3.Vakıflar İşhanı No:3 Kat:4 Daire:1-2 Ulus/ANKARA Tel: 0312 3100440
Faks: - BAĞIMSIZ
EKSEN EĞİTİM-SEN
Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası Atatürk Bulvarı No:44/13 Kızılay/ANKARA Tel: -
Faks: - BAĞIMSIZ
EĞİTİM İLKE-SEN
İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası Ahmediye Mah. Gündoğumu Cad. Ahmediye İş Merkezi No:25 Üsküdar/İSTANBUL Tel: 05308830953
Faks: - BAĞIMSIZ
SAY-SEN
Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası Kızılay Mah Sümer 1 Cad No:5/10 Çankaya/ANKARA Tel: 5052677105
Faks: - BAĞIMSIZ
YURT EĞİTİM SEN
Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası Karatepe Mah. Erkut ve Nadide Akbay Cad. Avşar Sitesi B Blok No:4 YOZGAT Tel: 0354 3030066
Faks: 0354 2121144 YURT-SEN
ÖGESEN
Öğretim Elemanları Sendikası Söğütözü Mah. 2176. Sok. Platin Tower No: 7 Kat: 17 Daire: 66/67 Çankaya/ANKARA Tel: 03124769958
Faks: - BAĞIMSIZ
TÖS
Tüm Öğretmenler Sendikası Sağlık Mh Ataç 1 Sk No:5/5 Çankaya/ANKARA Tel: 0312 4319358 - 05054782964
Faks: - BAĞIMSIZ
ÜNİ-PER-SEN
Üniversite İdari Personel Sendikası Mustafa Kemal Mah. 2100 Sok. Barış Sitesi No: 4 Çankaya/ANKARA Tel: 03129117310
Faks: 08505223403 BAĞIMSIZ
ANADOLU EKSEN
Anadolu Eğitim Kurumları Çalışanları Sendikası Korkut Reis Mh GMK Bulvarı No:32/10 Çankaya/ANKARA Tel: 2299939
Faks: - ANADOLU-SEN
OSMANLI EĞİTİM-SEN
Osmanlı Eğitim Çalışanları Sendikası Rabiaana Tebrizkapı Cad 2 Vakıf İş Hanı Kat: 4 No:272 Yakutiye/ERZURUM Tel: 5365731419
Faks: - BAĞIMSIZ
İDEAL EĞİTİM-SEN
İdealist Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Dünya Ticaret Merkezi Egs Business Park B2 Blok No:8/130 Yeşilköy/İSTANBUL Tel: 5058835029
Faks: 2124653083 BAĞIMSIZ
EĞİTİMDE BİRLİK SEN
Eğitimde Çalışanlar Birliği Sendikası GMK Bulv. No:39/20-21 Maltepe/Çankaya/ANKARA Tel: 05365916454
Faks: - ÇALIŞAN-SEN
LİYAKAT-SEN
Liyakatli, Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Sağlık Mh Süleyman Sırrı Cd No:16/8 Çankaya/ANKARA Tel: 5453116807
Faks: - BAĞIMSIZ
ŞEHİT GAZİ-SEN-EĞİTİM
Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları İle Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası Eğitim Çarşı Mah. Antik Sok. No:6/A Kat:1 Merkez/ELAZIĞ Tel: 5326835538
Faks: - BAĞIMSIZ
MİL MAARİF-SEN
Maarif Çalışanları Sendikası Saray Cumhuriyet Mah. Özal Bulvarı No: 185/15 Pursaklar/ANKARA Tel: 05435077657
Faks: - MİL-SEN
ŞEHİT GAZİ EĞİTİM BİRLİK-SEN
Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Birlik Sendikası Cumhuriyet Mh Libadiye Cad. No:79/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: 5344203258
Faks: - BAĞIMSIZ
ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ EĞİTİM SEN
Şehit Gazi ve Engelliler Eğitim Kamu Kuruluşu Sendikası Kızılay Mh İzmir 2 Cad 850 No:45/16 Çankaya/ANKARA Tel: 5372525753
Faks: - BAĞIMSIZ
MİL EĞİTİM-SEN
Manevi, İlkeli ve Liyakatli Eğitim Çalışanları Sendikası Yeşilova Mh 4014.Cd No:12/57 Etimesgut/ANKARA Tel: 5057679788
Faks: - BAĞIMSIZ
TÖB-SEN
Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Güllübahçe Mh Saray Cd Sakarya İşhanı No:13/6 Antakya/HATAY Tel: 5342575130
Faks: - BAĞIMSIZ
EĞİTİM MİL-SEN
Eğitim Manevi, İlkeli ve Liyakatli Çalışanlar Sendikası Korkutreis Mah. İlkiz Sok. No:19 Kat:5 Daire:17 Çankaya Tel: 05063353733
Faks: - MİL-SEN
TÜM KAMU-SEN EĞİTİM
Tüm Kamu Çalışanları Eğitim Sendikası Hacı Halil Mah. 1229/2. Sokak Gökçem Plaza 2 No:11 Kat:4 Daire:34 Gebze/KOCAELİ Tel: 02626440040
Faks: - BAĞIMSIZ
VATANSEVER-SEN-EĞİTİM
Vatansever Kamu Görevlileri Eğitim Sendikası Balgat Mah Ziyabey Cd No:75/5 Çankaya/ANKARA Tel: 5357198470
Faks: - ŞEHİT GAZİ-SEN
HUZUR EĞİTİM SEN
Huzur Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası Rızaiye Mh Şehit Binbaşı Sabri Sk No:38/4 ELAZIĞ Tel: 4242372344
Faks: - BAĞIMSIZ
EĞİTİM GÜCÜ SEN
Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Anıttepe Mh GMK Blv No:95/4 Maltepe Çankaya/ANKARA Tel: 5425361584
Faks: - BAĞIMSIZ
HÜRRİYETÇİ EĞİTİM SEN
Hürriyetçi Eğitim Ve Bilim Çalışanları Sendikası Meşrutiyet Mah. Konur Sok. Özsoy İş Merkezi No: 25/13 Çankaya/ANKARA Tel: 05327307055
Faks: - BAĞIMSIZ
YES
Yenilikçi Eğitim Çalışanları Sendikası Şahincili Mah. 623. Sok. No:28/5 Altınordu/ORDU Tel: 5065326477
Faks: - BAĞIMSIZ
ÖĞRETMENLER-SEN
Öğretmenler Sendikası Barbaros Mah. Leylak 2D C3 Blok Kat:18 D:189 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 05389651991
Faks: BAĞIMSIZ
GENÇ EĞİTİM SEN
Genç Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası Varlık Mah. Yalova Sok. No:11 Yenimahalle/ANKARA Tel: 05326975550
Faks: KAMU BİRLİĞİ
ÖNCE SEN
Önce İnsan Sendikası İhsaniye Mah. Çavuş Sok. No: 5/1 D: 6 Bandırma/BALIKESİR Tel: 05052016304
Faks: BAĞIMSIZ
SENDİKASIZ SEN
Sendikasız Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Adalet Mah. Manas Bulv. Folkart Towers B Kule No: 39/3408 Bayraklı Tel: 05304319036 05354988070 02324000180
Faks: BAĞIMSIZ
TURAN SEN
Turan Eğitimcileri Sendikası Harman Mah. salkım sok. No:14/A Talas/KAYSERİ Tel: 05325830556
Faks: BAĞIMSIZ