İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto ediliyor. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yarın ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Pek çok sendikadan yapılan çağrılara göre, yarın kapsamlı bir katılım olacağı öngörülüyor. Sendikalı öğretmen ne demek, kimler sendikalı öğretmendir?

10 MAYIS NEDEN GREV VAR?

Sosyal medyada "Okullar yarın tatil" iddiasına ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İddiaları yalanlayan MEB, eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladı. Sendikaya bağlı öğretmenler, Oktugan'ın öldürülmesine karşı tepki göstermek amaçlı bugün ilk derse girmedi. Ancak yarın tüm gün derslere girmeme kararı aldı.

BAKAN TEKİN SENDİKA BAŞKANLARIYLA BULUŞTU

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimcilere yönelik şiddet olaylarına ilişkin dört eğitim sendikasıyla bir araya geldi. Görüşmenin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Birlikte sürece sahip çıktığımızı gösteren bir basın açıklaması yapmak üzere iki sendika başkanı arkadaşımız bizimle beraber bu sürece sahip çıkmak konusunda yanımızda oldular. Her iki sendikaya da teşekkür ediyorum." dedi. Tekin, Eyüpsultan'da gerçekleşen elim hadisede hayatını kaybeden eğitimci İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı ve sabır diledi.

ÖĞRETMENE ŞİDDETE AĞIR CEZALAR GELİYOR

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu sürecinde eğitim çalışanlarına ve öğretmenlere şiddetle ilgili yasal düzenleme hazırlıklarına ilişkin de bilgi verdi. Tekin, "Hazırladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu içinde öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddet içeren fiillerle ilgili olarak hükümlere taslakta yer verdik. Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini teklif ettik. Bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini talep ettik. Bu fiillerin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlerin tutuksuz yargılanmasının yolunun kapatılmasını talep ettik. Bir de kanun metninde özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının da görevleri sebebiyle kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayımlarını teklif ettik. Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerimizin de siyasi parti ayırt etmeksizin bu sürece sahip çıkacağından eminim." dedi.

"81 İLDE İŞ BIRAKACAĞIZ"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Bakan Yusuf Tekin'in davetini önemsediklerini, söz konusu eğitim çalışanlarının canı olduğunda hiçbir ayrılık gözetmeden bu konuda ortak hareket etmeyi son derece önemli bulduklarını belirtti. Toplantının ardından TBMM önünde eğitimde şiddete ilişkin basın açıklaması yapacaklarını hatırlatan Yalçın, ayrıca yarın 81 ilde iş bırakacaklarını ifade etti.

Okul olarak ayrı ayrı hangi okullarda grev olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

SENDİKALI ÖĞRETMEN NE DEMEK?

Sendikaya üye olan öğretmenler sendikalı öğretmen olarak tanımlanır. İşte Eğitim sendikaları:

TÜRK EĞİTİM-SEN

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Talat Paşa Bulvarı No:160 Cebeci/ANKARA Tel: 4240960

Faks: 4240968 TÜRKİYE KAMU-SEN

EĞİTİM-SEN

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Cinnah Cad. Willy Brandt Sok No: 13 Çankaya/ANKARA Tel: 03124390115

Faks: 03124390118 KESK

EĞİTİM-BİR-SEN

Eğitimciler Birliği Sendikası Zübeyde Hanım Mh Sebze Bahçeleri Cd No:86 Kat:14-15-16 Altındağ/ANKARA Tel: 2312306

Faks: 2306528 MEMUR-SEN

TEM-SEN

Tüm Eğitimciler ve Eğtim Müfettişleri Sendikası Meşrutiyet Cad. Hatay Sk. 5/8 Kızılay/ANKARA Tel: 417 8518

Faks: 4178225 BAĞIMSIZ

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN

Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası GMK Bulvarı No:47/21 Maltepe/Çankaya/ANKARA Tel: 03122290822

Faks: 03122290823 BAĞIMSIZ

ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI

Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası Kızılay Mah İzmir 2 Cad. Turtes İş Merk. No:34 Kat:34 Çankaya/ANKARA Tel: 03122325535 05594401237

Faks: 03122324441 BASK

ATASEN

Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Tuna Cad. Halk Sokak No:16/12 Kızılay Çankaya/ANKARA Tel: 4355250

Faks: 4352056 BAĞIMSIZ

EĞİTİM-İŞ

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Ziya Gökalp Cad. Ataç 2 Sok. No:43/4 Kızılay/ANKARA Tel: 4341206

Faks: 4341701 BİRLEŞİK KAMU-İŞ

TEÇ-SEN

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Kültür Mah.Mediha Eldem Sk No:71/9 Çankaya/ANKARA Tel: 4255556

Faks: 4255053 KAMU BİRLİĞİ

EĞİTİM HAK-SEN

Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası Kültür Mah Yüksel Cd No:28/9 Çankaya/ANKARA Tel: 2312231

Faks: - HAK-SEN

AND-SEN

Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası Sağlık Sk.No:35/1 B Kızılay/ANKARA Tel: 05362577768

Faks: - BAĞIMSIZ

TÜM EĞİTİM-BİR-SEN

Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası Şirinevler Mah 331/1 Sk No:2 Kat:2 Nazilli/AYDIN Tel: -

Faks: - BAĞIMSIZ

BEÇ-SEN

Bağımsız Eğitim,Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Sağlık 1 Sokak No:35/1 Kızılay/ANKARA Tel: 4173361 - 4173363

Faks: - BAĞIMSIZ

DES

Demokrat Eğitimciler Sendikası Kızılay Mah. Menekşe Sok. No:8-A PK:16 Çankaya/ANKARA Tel: 0 505 4013880

Faks: - BAĞIMSIZ

BİRLİK EĞİTİM SEN

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası Çarşı Mh Kahramanmaraş Cd No:61/10 TRABZON Tel: 0 462 3260635

Faks: - TÜM MEMUR-SEN

BİLGEÇ

Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası Tepeköy Mah Marmara Cad No:11/13 İzmit/KOCAELİ Tel: 0 549 5394141

Faks: 0262 3215555 BAĞIMSIZ

EĞİTİM SÖZ-SEN

Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası Altınoluk Mah İstiklal Cad.No:27/2 Edremit/BALIKESİR Tel: 5057682712

Faks: - BAĞIMSIZ

DEMOKRATİK EĞİTİM-SEN

Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası Etiler Mh.Toros Sk.No:5/15 Sıhhiye/ANKARA Tel: -

Faks: - BAĞIMSIZ

METESEN

Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası 53.Sokak No:14/2 Beştepeler Yenimahalle/ANKARA Tel: 03122155353

Faks: - BAĞIMSIZ

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN

Bağımsız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası Kızılbey Sk 3.Vakıflar İşhanı No:3 Kat:4 Daire:1-2 Ulus/ANKARA Tel: 0312 3100440

Faks: - BAĞIMSIZ

EKSEN EĞİTİM-SEN

Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası Atatürk Bulvarı No:44/13 Kızılay/ANKARA Tel: -

Faks: - BAĞIMSIZ

EĞİTİM İLKE-SEN

İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası Ahmediye Mah. Gündoğumu Cad. Ahmediye İş Merkezi No:25 Üsküdar/İSTANBUL Tel: 05308830953

Faks: - BAĞIMSIZ

SAY-SEN

Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası Kızılay Mah Sümer 1 Cad No:5/10 Çankaya/ANKARA Tel: 5052677105

Faks: - BAĞIMSIZ

YURT EĞİTİM SEN

Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası Karatepe Mah. Erkut ve Nadide Akbay Cad. Avşar Sitesi B Blok No:4 YOZGAT Tel: 0354 3030066

Faks: 0354 2121144 YURT-SEN

ÖGESEN

Öğretim Elemanları Sendikası Söğütözü Mah. 2176. Sok. Platin Tower No: 7 Kat: 17 Daire: 66/67 Çankaya/ANKARA Tel: 03124769958

Faks: - BAĞIMSIZ

TÖS

Tüm Öğretmenler Sendikası Sağlık Mh Ataç 1 Sk No:5/5 Çankaya/ANKARA Tel: 0312 4319358 - 05054782964

Faks: - BAĞIMSIZ

ÜNİ-PER-SEN

Üniversite İdari Personel Sendikası Mustafa Kemal Mah. 2100 Sok. Barış Sitesi No: 4 Çankaya/ANKARA Tel: 03129117310

Faks: 08505223403 BAĞIMSIZ

ANADOLU EKSEN

Anadolu Eğitim Kurumları Çalışanları Sendikası Korkut Reis Mh GMK Bulvarı No:32/10 Çankaya/ANKARA Tel: 2299939

Faks: - ANADOLU-SEN

OSMANLI EĞİTİM-SEN

Osmanlı Eğitim Çalışanları Sendikası Rabiaana Tebrizkapı Cad 2 Vakıf İş Hanı Kat: 4 No:272 Yakutiye/ERZURUM Tel: 5365731419

Faks: - BAĞIMSIZ

İDEAL EĞİTİM-SEN

İdealist Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Dünya Ticaret Merkezi Egs Business Park B2 Blok No:8/130 Yeşilköy/İSTANBUL Tel: 5058835029

Faks: 2124653083 BAĞIMSIZ

EĞİTİMDE BİRLİK SEN

Eğitimde Çalışanlar Birliği Sendikası GMK Bulv. No:39/20-21 Maltepe/Çankaya/ANKARA Tel: 05365916454

Faks: - ÇALIŞAN-SEN

LİYAKAT-SEN

Liyakatli, Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Sağlık Mh Süleyman Sırrı Cd No:16/8 Çankaya/ANKARA Tel: 5453116807

Faks: - BAĞIMSIZ

ŞEHİT GAZİ-SEN-EĞİTİM

Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları İle Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası Eğitim Çarşı Mah. Antik Sok. No:6/A Kat:1 Merkez/ELAZIĞ Tel: 5326835538

Faks: - BAĞIMSIZ

MİL MAARİF-SEN

Maarif Çalışanları Sendikası Saray Cumhuriyet Mah. Özal Bulvarı No: 185/15 Pursaklar/ANKARA Tel: 05435077657

Faks: - MİL-SEN

ŞEHİT GAZİ EĞİTİM BİRLİK-SEN

Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Birlik Sendikası Cumhuriyet Mh Libadiye Cad. No:79/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: 5344203258

Faks: - BAĞIMSIZ

ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ EĞİTİM SEN

Şehit Gazi ve Engelliler Eğitim Kamu Kuruluşu Sendikası Kızılay Mh İzmir 2 Cad 850 No:45/16 Çankaya/ANKARA Tel: 5372525753

Faks: - BAĞIMSIZ

MİL EĞİTİM-SEN

Manevi, İlkeli ve Liyakatli Eğitim Çalışanları Sendikası Yeşilova Mh 4014.Cd No:12/57 Etimesgut/ANKARA Tel: 5057679788

Faks: - BAĞIMSIZ

TÖB-SEN

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Güllübahçe Mh Saray Cd Sakarya İşhanı No:13/6 Antakya/HATAY Tel: 5342575130

Faks: - BAĞIMSIZ

EĞİTİM MİL-SEN

Eğitim Manevi, İlkeli ve Liyakatli Çalışanlar Sendikası Korkutreis Mah. İlkiz Sok. No:19 Kat:5 Daire:17 Çankaya Tel: 05063353733

Faks: - MİL-SEN

TÜM KAMU-SEN EĞİTİM

Tüm Kamu Çalışanları Eğitim Sendikası Hacı Halil Mah. 1229/2. Sokak Gökçem Plaza 2 No:11 Kat:4 Daire:34 Gebze/KOCAELİ Tel: 02626440040

Faks: - BAĞIMSIZ

VATANSEVER-SEN-EĞİTİM

Vatansever Kamu Görevlileri Eğitim Sendikası Balgat Mah Ziyabey Cd No:75/5 Çankaya/ANKARA Tel: 5357198470

Faks: - ŞEHİT GAZİ-SEN

HUZUR EĞİTİM SEN

Huzur Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası Rızaiye Mh Şehit Binbaşı Sabri Sk No:38/4 ELAZIĞ Tel: 4242372344

Faks: - BAĞIMSIZ

EĞİTİM GÜCÜ SEN

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Anıttepe Mh GMK Blv No:95/4 Maltepe Çankaya/ANKARA Tel: 5425361584

Faks: - BAĞIMSIZ

HÜRRİYETÇİ EĞİTİM SEN

Hürriyetçi Eğitim Ve Bilim Çalışanları Sendikası Meşrutiyet Mah. Konur Sok. Özsoy İş Merkezi No: 25/13 Çankaya/ANKARA Tel: 05327307055

Faks: - BAĞIMSIZ

YES

Yenilikçi Eğitim Çalışanları Sendikası Şahincili Mah. 623. Sok. No:28/5 Altınordu/ORDU Tel: 5065326477

Faks: - BAĞIMSIZ

ÖĞRETMENLER-SEN

Öğretmenler Sendikası Barbaros Mah. Leylak 2D C3 Blok Kat:18 D:189 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 05389651991

Faks: BAĞIMSIZ

GENÇ EĞİTİM SEN

Genç Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası Varlık Mah. Yalova Sok. No:11 Yenimahalle/ANKARA Tel: 05326975550

Faks: KAMU BİRLİĞİ

ÖNCE SEN

Önce İnsan Sendikası İhsaniye Mah. Çavuş Sok. No: 5/1 D: 6 Bandırma/BALIKESİR Tel: 05052016304

Faks: BAĞIMSIZ

SENDİKASIZ SEN

Sendikasız Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Adalet Mah. Manas Bulv. Folkart Towers B Kule No: 39/3408 Bayraklı Tel: 05304319036 05354988070 02324000180

Faks: BAĞIMSIZ

TURAN SEN

Turan Eğitimcileri Sendikası Harman Mah. salkım sok. No:14/A Talas/KAYSERİ Tel: 05325830556

Faks: BAĞIMSIZ