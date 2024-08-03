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Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne?

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Olimpiyatlara katılan sporcularımız performansları ve başarıları ile ilgi odağı oluyor. Onlardan biri de Sena Can. Peki, Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Sena Can 2024 Paris Olimpiyatlarında gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Peki, Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne?

SENA CAN KİMDİR?

Doğum: 10 Kasım 2001 (22 yıl yaşında), Osmangazi·, Türkiye

Sena Can (10 Kasım 2001 doğumlu) skeet müsabakalarında yarışan Türk spor atıcısıdır . Ulusal rekor sahibidir. 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmıştır .

Can, avcı olan babasının teşviki ve desteğiyle 2016 yılında spor atıcılığına başladı.Başlangıçta memleketindeki Osmangazi Belediye Spor Kulübü'nün üyesiydi.Şu anda Ali Rıza Bilgin tarafından koçluk yapılıyor ve Konya'daki Bilgin Atıcılık Kulübü'nün üyesidir .

Skeet müsabakalarında Cumhuriyet Kupası ve Federasyon Kupası'nda birçok madalya kazandı. 2019 Konay Cumhuriyet Kupası'nda Gençler kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı ve 114 puanla yeni bir ulusal rekor kırdı.Aynı yıl Türkiye şampiyonu oldu ve atıcılık milli takımına seçildi.

İtalya'nın Lonato del Garda kentinde düzenlenen 2019 Dünya Tüfek Şampiyonası'na Gençler kategorisindeve Almanya'nın Suhl kentinde düzenlenen 2019 ISSF Gençler Dünya Kupası'na katıldı .

2022'de Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'na dokuzuncu sırada katıldı .2021'de Türkiye'nin Konya kentinde düzenlenen İslam Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı .

Azerbaycan, Bakü'de düzenlenen 2023 ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda kadınlar takım müsabakasında 121 vuruşla yeni bir Türkiye rekoru kırdı . Takım arkadaşları Nur Banu Balkancı ve Çiğdem Özyaman Özenir ile finallere yükseldi ve yedinci oldu.2024 Yaz Olimpiyatları'nda böyle bir kota elde etti .Polonya , Wroclaw'da düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları'nda Atıcılık'ta bireysel ve takım müsabakalarında başarılı olmadan yarıştı .

Osman Demir
Osman Demir
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