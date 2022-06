Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Selva Demiralp hakkında araştırmalar yapılıyor. Selva Demiralp kimdir? Selva Demiralp kaç yaşında, nereli? Selva Demiralp hayatı ve biyografisi!

SELVA DEMİRALP KİMDİR?

Selva Demiralp, Koç Üniversitesi'nde Ekonomi Profesörü ve Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Forumu Direktörüdür. 2000-2005 yılları arasında Merkez Bankası'nda iktisatçı olarak görev yaptıktan sonra Koç Üniversitesi İktisat bölümüne katıldı. 2013'ten 2019'a kadar Milliyet'e (Türkiye'nin önde gelen gazetelerinden biri) haftalık makaleler yazdı. Halen BBC Turkish News için yazmaktadır. Demiralp, geçtiğimiz on yıl içinde, aralarında Federal Rezerv, Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Merkez Bankası'nın da bulunduğu çeşitli merkez bankalarıyla kapsamlı etkileşimler yaşamıştır. ECB'de danışman olarak çalıştı. Demiralp, Avrupa Komisyonu da dahil olmak üzere para politikası üzerine yaptığı araştırmalardan dolayı son derece rekabetçi hibeler aldı ' s Uluslararası Outgoing Fellowship (IOF) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından çok sayıda hibe. Demiralp'ın araştırması önde gelen ekonomi dergilerinde yayınlandı. Türkiye ekonomisi hakkındaki görüşleri The Wall Street Journal , The New York Times , The Financial Times , Reuters ve The Associated Press'te yer almaktadır .

