Şanlıurfaspor ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 28 Ocak Pazar günü saat 19:00'da İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Peki, Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

ŞANLIURFASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı henüz başlamadı.

ŞANLIURFASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

14 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan Şanlıurfaspor-Bandırmaspor maçı saat 16:00'da başlayacak. Bu önemli mücadele, Şanlıurfa'daki GAP Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Şanlıurfaspor ile Bandırmaspor arasındaki kritik Trendyol 1. Lig maçı futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Bu heyecan verici mücadele, TRT Spor, Bein Sports Max 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifresiz olarak yayınlanacak. Bein Sports Max 2 ise Digiturk 83 ve Kablo TV 237 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek. Ayrıca, beIN Sports Tod TV kanalı da Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak erişilebilir olacak.