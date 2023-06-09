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Şahap Kavcıoğlu yeni görevi nedir, nereye atandı? Eski Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu BDDK'ya mı atandı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanlığı'na Dr. Hafize Gaye Erkan atandı. Vatandaşlar ise Şahap Kavcıoğlu yeni görevi nedir, nereye atandı? Eski Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu BDDK'ya mı atandı? sorularını araştırıyor.

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Şahap Kavcıoğlu yeni görevi nedir, nereye atandı? Eski Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu BDDK'ya mı atandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın atanması sonrasında eski başkan Şahap Kavcıoğlu'nun yeni görevi merak edildi. Peki, Şahap Kavcıoğlu yeni görevi nedir, nereye atandı? Eski Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu BDDK'ya mı atandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın atanması sonrasında eski başkan Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık, Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na (BDDK) atandı.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Halit, anne adı Naime'dir. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Şahap Kavcıoğlu yeni görevi nedir, nereye atandı? Eski Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu BDDK'ya mı atandı?Şahap Kavcıoğlu

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. 'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Kavcıoğlu, 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak görev yaptı. 20 Mart 2021 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile Merkez Bankası Başkanlığına atandı. Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Gündem Politika Haberler

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