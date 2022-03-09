Sadakatsiz neden yok, bitti mi, final mi yaptı? 9 Mart bugün Sadakatsiz yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm haftaya mı olacak?

Sadakatsiz neden başlamadı? Sadakatsiz bitti mi? Sadakatsiz yeni bölüm bugün yok mu? Sadakatsiz neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Bugün Sadakatsiz yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm haftaya mı olacak? Bu akşam Sadakatsiz olmayacak mı?

SADAKATSİZ BUGÜN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ OLDU?

Sadakatsiz bugün sağlık arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacaktır. Yapılan açıklamaya göre dizi bu hafta sağlık arası vermiştir.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM HAFTAYA MI?

Evet dizinin yeni bölümü 16 Mart Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizi 9 Mart Çarşamba yani bugün sağlık arası nedeniyle ekranlara gelmiyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI (9 MART 2022 ÇARŞAMBA BUGÜN)

16:00 - Arka Sokaklar

18:45 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Üç Kız Kardeş

23:15 - Sadakatsiz

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