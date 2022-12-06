Rusya vize istiyor mu? Rusya'ya gitmek için gerekli şartlar neler?

Her ülkenin vatandaşı her ülkeye gidememekte ve bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Rusya'ya gitmek isteyen vatandaşalar Rusya vize istiyor mu? Rusya vizesiz gidilir mi? Rusya'da ev kiraları ne kadar? Rusya'da asgari ücret ne kadar? Rusya'ya gitmek için gerekli şartlar neler? Rusya vize ücreti ne kadar? Rusya neyi ile ünlüdür? Rusya'da ne yenir? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte konu hakkına tüm bilinmesi gerekenler...

Ülkemiz vatandaşları tarafından yapılan yurtdışı seyahatlerinde, sıklıkla gidilen ülkelerden birisi de Rusya'dır. Ülkelerine yapılan ziyaretler için vize zorunluluğu şart koşan ülkelerden birisi olan Rusya'ya vize istiyor mu? Rusya'da vize ücreti ne kadar? Rusya'da asgari ücret ne kadar? Rusya neyi ile ünlüdür? Rusya'da ne yenir? Rusya kaç aylık vize veriyor? Rusya'ya vizesiz nasıl gidilir? Rusya vize ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

RUSYA VİZE İSTİYOR MU?

Rusya'ya seyahat edecek olan Türk vatandaşlarından Umuma Mahsus (Bordo) pasaport sahipleri vize almak zorundadır. Hizmet (Gri) ve Hususi (Yeşil) pasaport sahipleri 30 gün süreyle, Diplomatik (Siyah) pasaport sahipleri ise 90 gün süreyle Rusya ziyaretleri için vizeden muaftır.

RUSYA VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Rusya için tek girişli, 15 gün geçerliliği bulunan standart vize ücreti 160 USD olarak belirlenmiştir. Ekspres vize ücreti standart vizeden farklıdır. Ekspres vize ile vize başvurusu 24 saat içerisinde gerçekleştirilir. Acil Rusya vize almak için Rusya ekspres vize ücreti 245 USD dir.

RUSYAYA VİZESİZ NASIL GİDİLİR?

Gri veya yeşil pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise vizesiz olarak 30 günü aşmayacak seyahatleri için vizesiz giriş yapabilirler. Diplomatik ve siyah pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise 90 günü aşmayacak ziyaretleri için Rusya'ya vizesiz giriş yapabilirler.

RUSYADA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Rusya'da maaşlar MROTolarak ifade ediliyor. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Rusya'da asgari ücret %8,6'lık bir artışla 13.890 ruble oldu. 13.890 Rus rublesi TL olarak hesaplandığında 4.131 TL'ye, dolar olarak hesaplandığında ise 230 dolara denk geliyor.

RUSYADA EV KİRALARI NE KADAR?

Rusya'daki öğrenciler için kiralık konut fiyatları, bölgeye, konut türüne ve yerine (hostel, kiralık oda, daire) bağlı olarak ayda 500 ila 35.000 ruble (7-500$) arasında değişmektedir.

RUSYA KAÇ AYLIK VİZE VERİYOR?

2022 Rusya turistik vizesi 1 ay süre ile en fazla 2 girişli alınabilirken yeni güncellemelerle birlikte bu süre uzatılmıştır. Başvuru sahipleri 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren 90 gün tek ve çift girişli vize başvurusunda bulunabilirler.

RUSYA NEYİ İLE ÜNLÜDÜR?

Rus Kızları Onların yanında İzmir kızları bile solda sıfır kalabilir.

Votka. Kaliteli içki deyince hepimizin aklına gelen ilk şeylerden biridir Ruslar.

Folk müzikleri Kalinka. Eğlenmesini de biliyorlar gördüğünüz gibi.

Rus Edebiyatı

Vladimir Putin.

Matruşka.

Maria Sharapova.

Saint Basil Katedrali.

RUSYADA NE YENİR?

Beef Stroganoff.

Havyar.

Piroşki.

Blini.

Zakuski Çar.

Shchi Çorbası

Pelmeni.

Borç Çorbası

RUSYA GİTMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?