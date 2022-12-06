Rusya vize istiyor mu? Rusya'ya gitmek için gerekli şartlar neler?
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Her ülkenin vatandaşı her ülkeye gidememekte ve bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Rusya'ya gitmek isteyen vatandaşalar Rusya vize istiyor mu? Rusya vizesiz gidilir mi? Rusya'da ev kiraları ne kadar? Rusya'da asgari ücret ne kadar? Rusya'ya gitmek için gerekli şartlar neler? Rusya vize ücreti ne kadar? Rusya neyi ile ünlüdür? Rusya'da ne yenir? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte konu hakkına tüm bilinmesi gerekenler...
Ülkemiz vatandaşları tarafından yapılan yurtdışı seyahatlerinde, sıklıkla gidilen ülkelerden birisi de Rusya'dır. Ülkelerine yapılan ziyaretler için vize zorunluluğu şart koşan ülkelerden birisi olan Rusya'ya vize istiyor mu? Rusya'da vize ücreti ne kadar? Rusya'da asgari ücret ne kadar? Rusya neyi ile ünlüdür? Rusya'da ne yenir? Rusya kaç aylık vize veriyor? Rusya'ya vizesiz nasıl gidilir? Rusya vize ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...
Rusya'ya seyahat edecek olan Türk vatandaşlarından Umuma Mahsus (Bordo) pasaport sahipleri vize almak zorundadır. Hizmet (Gri) ve Hususi (Yeşil) pasaport sahipleri 30 gün süreyle, Diplomatik (Siyah) pasaport sahipleri ise 90 gün süreyle Rusya ziyaretleri için vizeden muaftır.
Rusya için tek girişli, 15 gün geçerliliği bulunan standart vize ücreti 160 USD olarak belirlenmiştir. Ekspres vize ücreti standart vizeden farklıdır. Ekspres vize ile vize başvurusu 24 saat içerisinde gerçekleştirilir. Acil Rusya vize almak için Rusya ekspres vize ücreti 245 USD dir.
Gri veya yeşil pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise vizesiz olarak 30 günü aşmayacak seyahatleri için vizesiz giriş yapabilirler. Diplomatik ve siyah pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise 90 günü aşmayacak ziyaretleri için Rusya'ya vizesiz giriş yapabilirler.
Rusya'da maaşlar MROTolarak ifade ediliyor. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Rusya'da asgari ücret %8,6'lık bir artışla 13.890 ruble oldu. 13.890 Rus rublesi TL olarak hesaplandığında 4.131 TL'ye, dolar olarak hesaplandığında ise 230 dolara denk geliyor.
Rusya'daki öğrenciler için kiralık konut fiyatları, bölgeye, konut türüne ve yerine (hostel, kiralık oda, daire) bağlı olarak ayda 500 ila 35.000 ruble (7-500$) arasında değişmektedir.
2022 Rusya turistik vizesi 1 ay süre ile en fazla 2 girişli alınabilirken yeni güncellemelerle birlikte bu süre uzatılmıştır. Başvuru sahipleri 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren 90 gün tek ve çift girişli vize başvurusunda bulunabilirler.
- Rus Kızları Onların yanında İzmir kızları bile solda sıfır kalabilir.
- Votka. Kaliteli içki deyince hepimizin aklına gelen ilk şeylerden biridir Ruslar.
- Folk müzikleri Kalinka. Eğlenmesini de biliyorlar gördüğünüz gibi.
- Rus Edebiyatı
- Vladimir Putin.
- Matruşka.
- Maria Sharapova.
- Saint Basil Katedrali.
- Beef Stroganoff.
- Havyar.
- Piroşki.
- Blini.
- Zakuski Çar.
- Shchi Çorbası
- Pelmeni.
- Borç Çorbası
- Vize Başvuru Formu.
- Pasaport.
- Fotoğraf. 2 adet biyometrik fotoğraf, 35x45 mm ölçülerinde güncel, beyaz fon üzeri.
- Davetiye ya da Rusya Dışişleri Bakanlığına Ait Vize Kararı.
- Sağlık Raporu.
- Sağlık Sigortası.
Sizce Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirmeli? @tarkan | @kenandogulu | @haluklevent— Haberler.com (@Haberler) December 5, 2022