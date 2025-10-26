Futbol dünyasının kalbinin attığı anlardan biri yeniden sahne alıyor. İspanya La Liga'da sezonun en çok beklenen mücadelesi olan El Clásico, Real Madrid ile Barcelona'yı bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Madrid'in efsanevi mabedi Santiago Bernabéu Stadyumu, bu dev rekabete ev sahipliği yapacak. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Real Madrid - Barcelona maçında oynayacak mı? Real Madrid - Barcelona maç kadrosunda 11'ler belli mi? Real Madrid - Barcelona karşılaşmasına dair detaylar...

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 10. haftasında oynanacak Real Madrid - Barcelona maçı, 26 Ekim 2025 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Sezonun ilk El Clásico'su olma özelliği taşıyan bu mücadele, hem puan tablosu açısından hem de ezeli rekabetin prestiji bakımından büyük önem taşıyor.

Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde yeni bir yapılanma sürecinden geçerken, zirve yarışındaki liderliğini koruma hedefinde. Öte yandan Hansi Flick önderliğindeki Barcelona ise genç oyuncularına güvenerek yeniden şampiyonluk yarışına ortak olma çabasında. Bu nedenle El Clásico, sadece üç puanlık bir maç değil; moral, güç ve prestij anlamında da sezonun en belirleyici karşılaşmalarından biri olacak.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşma, Türkiye saatiyle 18.15'te başlayacak. İspanya yerel saatiyle 16.15'te oynanacak maç öncesinde Santiago Bernabéu tribünlerinde tam bir şölen havası yaşanması bekleniyor.

Her iki kulüp de bu dev mücadeleye haftalardır özel olarak hazırlanıyor. Maçın oynanacağı saat, Avrupa'daki prime-time izlenme dilimine denk getirildiği için hem İspanya'da hem de dünya genelinde milyonlarca futbolsever ekran başında olacak.

EL CLÁSICO NE ZAMAN?

El Clásico, futbol tarihinin en büyük rekabetlerinden biri olarak 26 Ekim 2025 Pazar günü sahne alacak. Sadece bir lig karşılaşması değil, aynı zamanda bir futbol şöleni olan bu mücadele; Real Madrid'in yıldızlar topluluğu kadrosu ile Barcelona'nın genç ve dinamik oyuncu grubunu karşı karşıya getirecek.

Yıllardır süregelen bu ezeli çekişme, futbolun en köklü rekabetlerinden biri olarak her sezon olduğu gibi bu yıl da heyecanı zirveye taşıyor. Madrid sokakları beyaz renklere, Katalonya ise Blaugrana tutkusuna bürünmüş durumda. Tüm dünya yine iki dev kulübün mücadelesini nefesini tutarak izleyecek.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin bir diğer merak ettiği konu ise maçın hangi kanalda yayınlanacağı. Real Madrid - Barcelona karşılaşması, S Sport kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Yayıncı kuruluş, El Clásico öncesi özel analizler, teknik kadro röportajları ve maç sonu değerlendirmeleriyle futbolseverlere geniş kapsamlı bir yayın deneyimi sunacak. Türkiye'de karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, bu iki platform üzerinden maçı canlı olarak takip edebilecek.

ARDA GÜLER REAL MADRID - BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler, El Clásico öncesi en çok konuşulan isimlerden biri. Real Madrid'in genç yeteneği, bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör Xabi Alonso'nun dikkatini çekmiş durumda.

Son antrenman görüntülerinde takımla birlikte çalışan Arda Güler'in, Barcelona karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Genç futbolcu, eğer forma şansı bulursa kariyerinde ilk kez El Clásico heyecanını yaşayacak. Real Madrid taraftarları, Arda'nın Bernabéu atmosferinde sergileyeceği performansı büyük bir merakla bekliyor.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militão, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler, Mastantuono, Vinicius, Mbappé

Barcelona: Szczesny, Eric García, Araujo, Cubarsí, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Rashford, Fermin Lopez, Ferran Torres

Her iki takım da hücum ağırlıklı bir oyun planı üzerinde duruyor. Real Madrid'de Mbappé ve Vinicius'un hızı, Barcelona'da ise Pedri ve Yamal ikilisinin yaratıcılığı belirleyici faktörler olabilir.