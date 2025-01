Poppy Playtime Chapter 4 ne zaman çıkacak? Poppy Playtime Chapter 4 hangi platformlara gelecek, konusu ne olacak?

Korku ve bulmaca türündeki Poppy Playtime, oyunculara gerilim dolu bir deneyim sunmaya devam ediyor. Serinin heyecanla beklenen yeni bölümü Poppy Playtime Chapter 4, oyun dünyasında büyük merak uyandırmış durumda. Peki, Poppy Playtime Chapter 4 ne zaman çıkacak? Yeni bölümde oyuncuları hangi korkutucu sürprizler ve bulmacalar bekliyor? Poppy playtime chapter 4 ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde...

POPPY PLAYTIME CHAPTER 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Poppy Playtime serisinin merakla beklenen dördüncü bölümü, 30 Ocak 2025 tarihinde oyuncularla buluşacak.Bu yeni bölümde, Playtime Co. fabrikasının daha önce keşfedilmemiş derinliklerine inerek, korkutucu yeni tehditlerle karşılaşacak ve şaşırtıcı gerçekleri ortaya çıkaracaksınız. Her adım cesaretinizi sınayacak, her bulmaca zekânızı zorlayacak ve her köşe tehlike barındıracak.