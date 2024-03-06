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Özkan Şengül kimdir? CHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Özkan Şengül kaç yaşında, nereli?

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CHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Özkan Şengül kaç yaşında, nereli? CHP'nin Yozgat Belediye Başkan adayı olan Özkan Şengül'ün kim olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Adayın kaç yaşında olduğu da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Yozgat Belediye Başkan adayı ise Özkan Şengül oldu. Özkan Şengül kimdir? Özkan Şengül nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÖZKAN ŞENGÜL KİMDİR?

CHP, Yozgat'ta Belediye Başkan adayı olarak Özkan Şengül'ü aday gösterdi. Özkan Şengül, 01.02.1992 yılında Yozgat Merkez Cihanpaşa köyünde doğmuştur. Üç çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelmiştir ve ortaöğrenimini Cihanpaşa köyünde tamamlamıştır. 2006 yılında Yozgat Merkez'e taşınmıştır. CHP, Yozgat'ta Belediye Başkan adayı olarak Özkan Şengül'ü belirlemiştir. Özkan Şengül, iş hayatına 2013 yılında kendi şirketini kurarak adım atmıştır. Siyasi kariyerinde ise uzun süredir CHP üyesi olan Şengül, partinin çeşitli kollarında görevler üstlenmiştir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin başkan adayı olarak yarışacaktır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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