Otoyol hız sınırı değişti mi, yeni hız sınırı kaç? - Haberler

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Otoyol hız sınırı değişti mi, yeni hız sınırı kaç?

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Otoyol hız sınırı değişti mi, yeni hız sınırı kaç?

İçişleri Bakanlığı, yarından itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacağını açıkladı. Peki, Otoyol yeni hız sınırı kaç?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da 'uygun' görüşüyle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacak. Peki, Otoyoll hız sınırı değişti mi, yeni hız sınırı kaç?

OTOYOL HIZ SINIRI KAÇ?

İçişleri Bakanlığı, yarından itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacağını açıkladı. Buna göre; hız sınırları, Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara- Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate; Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak.

1 TEMMUZDA BAŞLIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da 'uygun' görüşüyle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacak. Yarından itibaren Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul- Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 kilometre/saat olan hız sınırı 10 kilometre/saat artırılarak 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir/Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate çıkarılacak. Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 kilometre/saat olan hız sınırı, 20 kilometre/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek. Uygulama kapsamında otoyolların yol standartları dikkate alınırken, trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalar da tamamlandı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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