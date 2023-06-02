Osman Gökçek yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Osman Gökçek kimdir?

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TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Osman Gökçek yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Osman Gökçek yemin etti mi? soruları araştırılıyor. Osman Gökçek yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Osman Gökçek yemin etti mi? Detaylar haberimizdedir…

28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ OSMAN GÖKÇEK KİMDİR?