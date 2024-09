Oğuz Demir kimdir? Halk Tv konuğu Oğuz Demir kaç yaşında, nereli? Oğuz Demir biyografisi!

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Ekonomist Oğuz Demir oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Oğuz Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Oğuz Demir kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Oğuz Demir kimdir? Oğuz Demir kaç yaşında, nereli? Oğuz Demir biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

OĞUZ DEMİR KİMDİR?

Oğuz Demir, 1982 yılında Amasya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret alanında yüksek lisans yaptı ve İstanbul Üniversitesi'nde iktisat doktorasını tamamladı.

2013 yılından itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İngilizce İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. Ayrıca, University of Texas at Austin'de ve Moskova'da Higher School of Economics'te misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

2010-2013 yılları arasında Bloomberg HT'de "KOBİ Destek Rehberi" programını hazırlayıp sundu. 2016'dan bu yana CNNTürk, Ekotürk, FOX Ana Haber gibi programlarda ekonomi yorumları yapıyor. Karar Gazetesi ve Gazete Duvar'da köşe yazıları yazmış, Sözcü TV ve KRT'de çeşitli programlar sunmuştur. Aynı zamanda 2006'dan beri Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Şişli Belediye Meclis Üyesi Adayı olmuştur.