Nereye Gidiyorsun Aida filmi oyuncuları kim? Nereye Gidiyorsun Aida filmi konusu, oyuncuları ve Nereye Gidiyorsun Aida özeti!

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NEREYE GİDİYORSUN AİDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Temmuz 1995'te Bosna'da geçer. İngilizce öğretmeni Aida Selmanagic, Srebrenica'nın küçük bir kasabasında Birleşmiş Milletler'in tercümanı olarak çalışmaktadır. Sırbistan ordusu bu küçük kasabayı ele geçirdiğinde, Aida'nın eşi ve iki oğlu da BM kampında sığınma arayan binlerce vatandaş arasında yer alır. Aida, Sırp ordusu iktidara geldiğinde siyasi müzakerelerin bir parçası olur ve gittikçe daha korkutucu olan bilgileri tercüme etmek zorunda kalır. Aida ailesini kurtarabilecek midir yoksa onları ölüme terk etmesi mi gerekecektir?

NEREYE GİDİYORSUN AİDA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Jasna Duricic , Aida Selmanagic rolünde

• Izudin Bajrovic , Aida'nın kocası Nihad Selmanagic rolünde

• Boris Isakovic General Ratko Mladic rolünde

• Johan Heldenbergh Albay Thom Karremans rolünde

• Raymond Thiry Binbaşı Rob Franken rolünde

• Boris Ler, Aida'nın oğlu Hamdija Selmanagic rolünde

• Dino Bajrovic, Aida'nın oğlu Sejo Selmanagic rolünde

• Reinout Bussemaker Albay Dr. Robben rolünde

• Teğmen Rutten rolünde Juda Goslinga

• Jelena Kordic-Kuret Camila rolünde

• Rijad Gvozden Muharem rolünde

• Emir Hadzihafizbegovic Joka rolünde

• Edita Malovcic , Joka'nın karısı Vesna rolünde

• Teun Luijkx Kaptan Mintjes rolünde

• Joes Brauers Boudwijn rolünde

• Belediye Başkanı olarak Ermin Bravo

• Asker Lammerts rolünde Sol Vinken

• Micha Hulshof Binbaşı De Haan rolünde

• Alban Ukaj Tarık rolünde

• Lalovic rolünde Ermin Sijamija