MÜGE ANLI CANLI İZLE! 17 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Eman hiç görmediği amcasına kavuştu.

Eman'ın hiç tanımadığı amcası Hilmi Bey canlı yayına geldi. Eman'dan haberdar olmadıklarını, ağabeyinin hiçbir şey söylemediğini söyledi. Kardeşlerin çok şaşkın olduğunu bu durumu atlattıktan sonra Eman ile görüşeceklerini bildiğini kendisinin de Eman'a kapısının daima açık olduğunu bildirdi.

68 yaşındaki babalarını arayan iki kız kardeş canlı yayında. 'Üvey annemiz, babamızı mal varlığı nedeniyle alıkoydu.'

Cennet Gül ve Gülşen Kat kardeşler, 68 Yaşındaki babaları Azmi Ünlüer'in 6 ay önce evlendiği 70 yaşındaki karısı Ayide Yüce tarafından alıkonulduğunu iddia ediyorlar.

Kayınpederden soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade. 'Damadımı gömdüğüm yerden kimse bulamaz dedi.'

Mustafa Teke, soruşturmanın seyrini değiştirecek iddiada bulundu. Mustafa Teke, Hüseyin Bulkaz kaybolduktan sonra Taner'in 'benim onu gömdüğüm yerden kimse bulamaz" dediğini Taner'den çekindiği için gerçekleri anlatamadığını açıkladı.

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