Masterchef 2022 İsmail kimdir? İsmail Çetiner kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 İsmail Çetiner kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Çetiner ana kadroya kaldı mı? İsmail Çetiner üst tura geçti mi?

İSMAİL ÇETİNER KİMDİR?

İsmail Çetiner 30 yaşında ve 9 aylık evlidir. Profesyonel aşçı olan İsmail Çetiner Masterchef ilk turda 2 evet oyu almıştı. İsmail Çetiner, bugün 29 Temmuz Cuma Masterchef 2. turda yarışıyor. İsmail Çetiner Masterchef 2. turda 3. olarak yarışmaya veda etti.