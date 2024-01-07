Manchester City - Huddersfield maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City - Huddersfield maçı nereden izlenir?

7 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Manchester City - Huddersfield maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Manchester City - Huddersfield maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Manchester City - Huddersfield CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Manchester City- Huddersfield maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City- Huddersfield maçı ne zaman?

MANCHESTER CİTY - HUDDERSFİELD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

07 Ocak 2024 tarihinde Manchester City ile Huddersfield arasındaki İngiltere FA Cup maçı, Türkiye'de Tivibu Spor 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maç, 07 Ocak Pazar günü saat 17:00'de başlayacak ve Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacaktır. Tivibu Spor 1'i izlemek için Tivibu platformu üzerinden 78 numaralı kanalları kullanabilir veya Türksat uydusu üzerinden izleme imkanına sahip olabilirsiniz.