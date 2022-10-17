Fox Tv ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisi ilk tanıtıldığı günden beri büyük ilgi çekmeyi başarmıştı. Başrollerinde rol alan Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu oyuncular ile izleyicinin beğenisini kazanmıştı. İzleyiciler, dizinin 28.bölümü için izleme linkini araştırıyor. Mahkum 28.bölüm full İZLE! Mahkum son bölüm İZLE!

Mahkum son bölüm İZLE! Fox tv ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinin oyuncuları olan Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu gibi isimler sevilerek izleniyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisi ilk tanıtıldığı günden beri büyük ilgi çekmeyi başarmıştı. Başrollerinde rol alan Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu oyuncular ile izleyicinin beğenisini kazanmıştı. İzleyiciler, dizinin 28.bölümü için izleme linkini araştırıyor. Mahkum 28.bölüm full İZLE! Mahkum son bölüm İZLE!

MAHKUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Fırat Bulut, Adliye'de görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşamaktadır. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur.

MAHKUM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna - Fırat Bulut

İsmail Hacıoğlu - Savaş Yesari, Barış Yesari

Hakan Karsak - Haci

Tugay Mercan - Paşa

Bülent Seyran - Cezaevi Müdürü

Nihal Koldaş - Zeyno ve Bekir'in annesi

Bülent Düzgünoğlu - Baş Savcı

Muharrem Türkseven - Fırat'ın koğuş arkadaşı

Mehmet Ulay Zahid Yesari

Hakan Salınmış - Bey Baba

Alara Bozbey - Zeyno

Seray Kaya - Cemre

Melike İpek Yalova - Büge Yesari

Hayal Köseoğlu - Sasha

MAHKUM 28.BÖLÜM FULL İZLE!

Mahkum dizisinin 28.bölümünü izlemek için MAHKUM 28.BÖLÜM FULL İZLE! yazısına tıklayınız.