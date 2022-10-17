Mahkum 28.bölüm full İZLE! Mahkum son bölüm İZLE!
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Fox Tv ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisi ilk tanıtıldığı günden beri büyük ilgi çekmeyi başarmıştı. Başrollerinde rol alan Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu oyuncular ile izleyicinin beğenisini kazanmıştı. İzleyiciler, dizinin 28.bölümü için izleme linkini araştırıyor. Mahkum 28.bölüm full İZLE! Mahkum son bölüm İZLE!
Mahkum son bölüm İZLE! Fox tv ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinin oyuncuları olan Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu gibi isimler sevilerek izleniyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisi ilk tanıtıldığı günden beri büyük ilgi çekmeyi başarmıştı. Başrollerinde rol alan Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu oyuncular ile izleyicinin beğenisini kazanmıştı. İzleyiciler, dizinin 28.bölümü için izleme linkini araştırıyor. Mahkum 28.bölüm full İZLE! Mahkum son bölüm İZLE!
Fırat Bulut, Adliye'de görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşamaktadır. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur.
Onur Tuna - Fırat Bulut
İsmail Hacıoğlu - Savaş Yesari, Barış Yesari
Hakan Karsak - Haci
Tugay Mercan - Paşa
Bülent Seyran - Cezaevi Müdürü
Nihal Koldaş - Zeyno ve Bekir'in annesi
Bülent Düzgünoğlu - Baş Savcı
Muharrem Türkseven - Fırat'ın koğuş arkadaşı
Mehmet Ulay Zahid Yesari
Hakan Salınmış - Bey Baba
Alara Bozbey - Zeyno
Seray Kaya - Cemre
Melike İpek Yalova - Büge Yesari
Hayal Köseoğlu - Sasha
Mahkum dizisinin 28.bölümünü izlemek için MAHKUM 28.BÖLÜM FULL İZLE! yazısına tıklayınız.