Libya kasırga görüntüleri ve Libya sel felaketinde son durum nedir merak ediliyor. Libya, Daniel Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle kabusu yaşıyor. Libya ölü sayısı kaç oldu, kaç yaralı olduğu gündeme geliyor. Peki, Libya ölü sayısı kaç oldu, kaç yaralı var? Libya sel felaketinde son durum nedir? Libya kasırga görüntüleri!

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LİBYA ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU, KAÇ YARALI VAR?

Libya, Daniel Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle kabusu yaşıyor. Meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi, 10 bin kişi de kayıp. Başbakan Dibeybe selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısı yaparken ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Öte yandan selin vurduğu kentlerin son hali, durumun vahametini bir kez daha ortaya koydu.

LİBYA SEL FELAKETİNDE SON DURUM NEDİR?

Yunanistan'da 15 kişinin ölümüne yol açan Daniel Kasırgası, hafta sonu Libya'da etkili olmaya başladı. Olağanüstü hal ilan edilen Derna, Bingazi, Sousse ve Al-Marj bölgesinde fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu ifade etti.

Ülkenin batısında yer alan Misrata kenti de sele teslim oldu. Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söylemişti. Libya'nın doğusundaki hükümetin Sağlık Bakanı, "Derne'deki selde ölenlerin sayısı 3 bine ulaştı" dedi. 7 binden fazla insan ise kayıp.

Libya Başbakanı Abdülhamid Muhammed el-Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulunurken, Türkiye'den de Libya'ya 3 uçak yardım malzemesi ve arama kurtarma personeli gönderilmesi kararlaştırıldı.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Başbakan Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Sel bölgesinde de sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, okul ve iş yerleri ile 4 büyük petrol limanı da kapatıldı. Kasırganın bugün itibarıyla Mısır'da da etkili olması bekleniyor.

LİBYA'DA SEL NEREDE OLDU?

Ülkenin doğusunda etkili olan sel felaketinden çok fazla kişinin etkilendiğini belirten Ramadan, Libya'da acil ihtiyaçların olduğunu aktardı.