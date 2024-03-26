LGS son başvuru ne zaman? LGS başvuru nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman?

Lgs başvuru kılavuzuna göre sınav giriş belgesi, sınav tarihi ve sonuç tarihleri kesinleşti. Fen, sosyal bilimler liseleri ile proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik bölümleri için girecekleri 2024 LGS son başvuru günü merak ediliyor. LGS son başvuru ne zaman? LGS başvuru nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Lise eğitimine devam edecek öğrenciler, 18 Mart ile 29 Mart tarihleri arasında "e-Okul" üzerinden başvurularını yapacaklar. Başvuru işlemleriyle ilgili olarak okul müdürlükleri öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liselere Geçiş Sistemi sınavı, ülke genelinde 2 Haziran günü gerçekleştirilecek. Sınav iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturum saat 9.30'da başlayacak, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak.

LGS sınav giriş belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Mayıs günü erişime açılacak. Ardından belgeler, okul müdürlükleri tarafından alınıp mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencilerin 2024 LGS sınav sonuçları, 28 Haziran günü "www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.