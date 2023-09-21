KYK yurt sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından KYK yurduna ne zaman yerleşilir? Sorusu gündeme geldi ve araştırılmaya başlandı. Peki, KYK yurduna ne zaman yerleşilir 2023? KYK yurduna hangi tarihte yerleşebilirim?

KYK yurduna ne zaman yerleşilir? Sorusu, KYK yurt sonuçlarının adayların erişimine açılması ile birlikte gündeme geldi. KYK'da barınacak olan öğrenciler başta olmak üzere birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Üniversitelerin açılmasına oldukça kısa bir süre kala KYK yurtlarına ilişkin açıklamalar, arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, KYK yurduna ne zaman yerleşilir 2023? KYK yurduna hangi tarihte yerleşebilirim?

KYK YURDUNA NE ZAMAN YERLEŞİLİR 2023?

KYK yurtları açılış tarihi henüz Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından duyurulmadı. Bu nedenle yurtların açılış tarihine dair bir bilgilendirme bulunmamakta. Yapılacak olan açıklamaların ardından açılış tarihi netlik kazanacak ve öğrenciler bu tarihin ardından yurtlarda yerleşmeye başlayabilecek. Konu hakkında detaylı bilgi paylaşıldığında haberimiz güncellenecektir. Üniversitelerin açılış tarihinin 2 Ekim tarihine ertelenmesi nedeniyle bir veya iki hafta içerisinde yurtların açılması bekleniyor.

KYK YURT NAKİL İŞLEMLERİ BAŞLADI MI?

KYK yurt nakil işlemleri iki farklı yöntemler gerçekleştiriliyor. Bu yöntemlerden birincisi yurdunuzun bağlı olduğu Gençlik ve Spor bakanlığı kurumunu ziyaret ederek elden dilekçe vermek, ikincisi ise E-devler uygulaması üzerinden yurt nakil talebi ekranının kullanıma açılması ile birlikte internet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayarak KYK yurt nakil başvurunuzu yapabilirsiniz.