Kurum, İmamoğlu'nun canlı yayın teklifine ne cevap verdi? İki aday karşı karşıya gelecek mi?

31 Mart Yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul'da adayların kıyasıya yarışı sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, televizyon programını işaret ederek, " Murat Kurum'a bir davetiniz var mı?" sorusuna, "İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa, böylesi bir ortama ben elbette ki 'evet' derim. Tereddütsüz olumlu karşılarım." sözleriyle yeşil ışık yaktı. Peki, Kurum, İmamoğlu'nun canlı yayına çıkma teklifine ne cevap verdi?

KURUM, İMAMOĞLU'NUN ÇAĞRISINA NE CEVAP VERDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, "Murat Kurum ile bir televizyon programında karşılıklı olarak projeleri konuşmak için bir programa nasıl bakarsınız?" sorusuna olumlu yanıt vermişti. Murat Kurum, İmamoğlu'nun bu cevabına karşılık, "İstanbul'u görmeyenlerin bugün İstanbul'u bizimle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değildir" sözleriyle karşılık verdi.