6 Kasım 2022'de düzenlenen 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava dair birçok konu merak edilmeye başlandı. Araştırılan konular arasında KPSS Ortaöğretim puanı kaç yıl geçerli? Sorusu da yer alıyor. KPSS Ortaöğretim puanı kaç yıl geçerli oluyor? Sorusu en çok merak edilenler arasında. Peki, KPSS Ortaöğretim puanı kaç yıl geçerli? KPSS Ortaöğretim puanı kaç yıl geçerli oluyor? KPSS Ortaöğretim puanının süresi ne kadar?

Kpss Ortaöğretim sınavının değerlendirilmesinin tamamlanmasının ardından adaylar, KPSS Ortaöğretim puanı kaç yıl geçerli? Sorusunu araştırıyor. Sınava katılan birçok kişi KPSS Ortaöğretim puanı kaç yıl geçerli? sorusunu arama motorları üzerinde araştırıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim puanı kaç yıl geçerli? KPSS Ortaöğretim puanı kaç yıl geçerli oluyor? KPSS Ortaöğretim puanının süresi ne kadar?

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda isesınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Geçtiğimiz yıllarda Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, öğretmen adaylarının KPSS'de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin 1 yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı.

Değiştirilen madde:

"Madde 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır."

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik´in 11. maddesi:

"Madde 11 - KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS´de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder."

Buna göre KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlar 2 yıl içinde geçerli olmaktadır. Fakat, öğretmen adayları için 2020-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi 1 yıldır.

EKPSS GEÇERLİLİK SÜRESİ KAÇ YIL?

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.