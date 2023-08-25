Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu. Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar artık gözlerini KPSS atamalarına çevirdi. Sınav sonuçlarına göre ataması gerçekleşecek devlet memuru adayları şimdiden KPSS ÖABT branş sıralamaları 2023! KPSS A Grubu branş sıralaması belli oldu mu? gibi soruları araştırıyor. İşte detaylar…

2023 KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lisans ve alan bilgisi sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl yapılan KPSS lisans ve alan bilgisi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte ÖABT sınavı 23 Temmuz tarihinde uygulandı. ÖSYM tarafından açıklanan dökümana göre KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları da belli oldu. 1818 kişilik kontenjana başvuran 134 bin 800 adaydan 1815'i yerleştirildi. Peki, KPSS ÖABT branş sıralamaları 2023! KPSS A Grubu branş sıralaması belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

KPSS ÖABT BRANŞ SIRALAMALARI 2023

2023 Kamu Personel Seçme Sınavına (2023-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

KPSS-A NEDİR?

Özel bir yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterlilik sınavına tabii tutulan Başbakanlık ve Bakanlıklara ait müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör, denetçi gibi kadrolara KPSS-A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınavlara da KPSS-A denilmektedir. Bu kadrolara genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, uzman yardımcılığı ve kontrolör kadrolarına başvurabilmelerine imkân tanımaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki KPSS-A kadroları temel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunlarına yöneliktir. Mühendislik, mimarlık, fen-edebiyat gibi fakülte ve bölümlerden de başvuru alınmasına rağmen bunlar oldukça sınırlıdır.

KPSS-A her yıl, yılda 1 defa olmak üzere Temmuz ayı içerisinde yapılmaktadır.