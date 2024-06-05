Fransa Lüksemburg maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Lüksemburg hazırlık maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Fransa Lüksemburg maç özeti! EURO 2024 öncesi milli takımlarda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fransa Lüksemburg maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Fransa Lüksemburg maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Fransa Lüksemburg maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Fransa Lüksemburg maç özeti haberimizde!

FRANSA - LÜKSEMBURG MAÇ ÖZETİ

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FRANSA - LÜKSEMBURG MAÇI ÖZETİ

Fransa Lüksemburg maç özetini maçın ardından S Sport kanalından izleyebilirsiniz.

FRANSA - LÜKSEMBURG MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fransa Lüksemburg maçı 1-0'lık Fransa üstünlüğü ile devam ediyor.

FRANSA - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMANDI?

Fransa Lüksemburg maçı 5 Haziran 2024 günü oynandı.

FRANSA - LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fransa Lüksemburg maçı canlı olarak S Sport'tan yayınlandı.