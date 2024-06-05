İspanya Andorra maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya Andorra hazırlık maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

İspanya Andorra maç özeti! EURO 2024 öncesi milli takımlarda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İspanya Andorra maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler İspanya Andorra maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İspanya Andorra maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, İspanya Andorra maç özeti haberimizde...

İSPANYA - ANDORRA MAÇ ÖZETİ

İspanya Andorra maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

İSPANYA - ANDORRA MAÇI ÖZETİ



İspanya Andorra maç özetini maçın ardından S Sport kanalından izleyebilirsiniz.

İSPANYA - ANDORRA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya Andorra maçı 1-0'lık İspanya üstünlüğü ile devam ediyor.

İSPANYA - ANDORRA MAÇI NE ZAMANDI?

İspanya Andorra maçı 5 Haziran 2024 günü oynandı.

İSPANYA - ANDORRA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İspanya Andorra maçı canlı olarak S Sport'tan yayınlandı.