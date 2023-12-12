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Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?

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UEFA Şampiyonlar Ligi maçı maçında Kopenhag-Galatasaray maçında karşı karşıya gelecek. Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Kopenhag-Galatasaray maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?

Kopenhag- Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Kopenhag- Galatasaray maçı şifresiz mi ve Kopenhag- Galatasaray maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Kopenhag- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag- Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

12-12-2023 KOPENHAG VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kopenhag ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Kopenhag-Galatasaray Maçı, 12 Aralık Salı günü oynanacak.

KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Kopenhag-Galatasaray Maçı, saat 23:00 başlayacak.

KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kopenhag ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Kopenhag'da, Parken Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Kopenhag Futbol Gündem Spor Haberler

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