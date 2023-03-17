Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüme yönelik destek paketini duyurdu. Riskli yapıların sahipleri ile konut üreticileri için farklı paketler hazırlandı. Riskli yapıların sahipleri için alınacak kredide faiz oranına devlet katkı yapacak. Peki, Kentsel dönüşüm faiz oranları açıklandı mı? Kentsel dönüşüm ödemeleri nasıl olacak? Kaç yıllık bina kentsel dönüşüm kapsamına girer? Kentsel dönüşüm kredisi yüzde kaç? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Hazine Ve Maliye Bakanlığı kentsel dönüşüm için maliklere finansman paketi kapsamında 1.250.000 TL'lik destek planlandığını açıkladı. Bunun ardından yeni paketten yaralanmak isteyen vatandaşlar Kentsel dönüşüm faiz oranlarını ve Kentsel dönüşüm ödeme planının nasıl olacağını araştırmaya koyuldular. Peki, Kentsel dönüşüm faiz oranları açıklandı mı? Kentsel dönüşüm ödemeleri nasıl olacak? Kaç yıllık bina kentsel dönüşüm kapsamına girer? Kentsel dönüşüm kredisi yüzde kaç? Detaylar haberimizde...

KENSEL DÖNÜŞÜM FAİZ ORANLARI AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya paylaşımında, "Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz. Süreci hızlandıracak adımı Hazine ve Maliye Bakanımız @NureddinNebati ile attık. Dönüşümde kredi limitini 600.000'den 1 Milyon 250 bine çıkardık". Açıklamalarında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişimini sağlıyoruz. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uyguladığımız tazmin oranını bu paket özelinde %7'den %9'a çıkarıyoruz. Ayrıca, mevzuatta Bakanlığımıza yetkisi verilen kefalet oranlarını da azami düzeyde kullanıyoruz. Çok uygun koşullarda sağlanan bu finansman paketimiz ile 12 ay ödemesiz dönem imkânı dâhil toplam 48 ay vade ile 250 milyon TL'ye kadar finansman imkânı sunuyoruz. Bu doğrultuda 50 milyar TL kefalet limitini kullanıma açıyoruz. Bu finansman desteklerinin Kentsel Dönüşüm sürecini hızlandırarak ülke ve millet olarak doğal afetlere daha hazırlıklı hale gelmemize vesile olmasını ümit ediyoruz. "İfadelerine yer verildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladı. Bakan kurum yeni destek paketinin detaylarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu kapsamda; riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için, kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde maliklere yönelik sunduğumuz finansman paketi kapsamında kişi başı 1.250.000 TL'ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz.

Paket ile vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmeleri için önemli bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz". İfadelerine yer verildi.

KAÇ YILIK BİNA KENSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINA GİRER?

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kentsel Dönüşüm Kanununda yıl veya yaş kısıtlaması bulunmamaktadır. Ekonomik ömrünü tamamlamış eski yapıların tamamı Kentsel Dönüşüm kapsamına alınabilir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ YÜZDE KAÇ?

Kredinizi, %1,04 faiz oranı ve %0,33 devlet destek oranı olmak üzere; toplam %1,37 faiz oranı ile 120 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz.