Kaderimin Oyunu oyuncuları! Kaderimin Oyunu dizisi Asiye, Cemal, Zahide, Mahir, Helin kimdir? Kaderimin Oyunu oyuncuları ve gerçek isimleri

Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları kim merak ediliyor. Bu akşam tekrar bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi izleyiciden tam not aldı. Diziseverler, dizideki oyuncuları araştırdı.Kaderimin Oyunu konusu nedir? Kaderimin oyunu oyuncuları kimler? soruları aratılmaya başladı. Detayları sizler için derledik.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN KONUSU

Kaderimin Oyunu dizisinin konusu : Üvey annesi tarafından büyütülen Asiye, zorlu geçen çocukluk döneminden sonra 17 yaşına gelince evden kaçma kararı alır. Cemal ile tanışan Asiye, onunla evlenir. Çiftin Nergis ve Umut isimi iki çocuğu dünyaya gelir ama geçim sıkıntısı yaşanır ve bu evliliğe gölge düşer.

Cemal hem eşini hem de iki çocuğunu daha iyi bir yaşam için bırakıp gider. Helin isimli varlıklı kadın Cemal'in aklını çeler ve onu ailesinden koparınca da Asiye, iki çocuğu ile yaşam mücadelesine başlar. Asiye, bu yaşam mücadelesi sırasında Mahir ile karşılaşır ve tüm kaderi bir anda değişir.

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Kaderimin Oyunu dizisinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alıyor.

Asiye - Öykü Karayel

Cemal - Akın Akınözü

Mahir - Sarp Apak

Helin - Meriç Aral

Zahide - Esra Dermancıoğlu

Harun - Müfit Karacan

Nedret - Ülkü Duru

Raci - Kaan Çakır

Nergis - Iraz Akçam

Uğur - Yıldırım Özcan

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